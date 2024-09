Le Souls-like Enotria: The Last Song est reporté sur Xbox car Microsoft ne répondrait plus au studio

Une version qui pose problème depuis un moment

Si l’on se fie aux propos du studio italien, la version Xbox d’Enotria: The Last Song se porte pourtant très bien et est même terminée. Elle aurait donc du sortir le 19 septembre prochain, aux côtés des versions PC et PS5. Ce qui n’arrivera finalement pas.

Revenons tout d’abord en mars dernier, lorsque la version Xbox a failli être supprimée de la carte. Enotria avait été reporté pour éviter la confrontation avec le DLC d’Elden Ring, Shadow of the Erdtree, qui aurait été une concurrence absolument terrible pour un Souls-like. Dans le même temps, Jyamma Games avait déclaré vouloir mettre de côté la version Xbox au lancement pour se concentrer sur les versions PC et PS5, pour s’assurer que ces dernières soient de qualité au lancement, tandis que la communauté Xbox devrait encore attendre.

Finalement, le studio s’était ravisé et avait une nouvelle fois reporté la sortie du jeu pour que les trois versions puissent voir le jour en même temps. Tout semblait bien finir.

Un coup de Phil aurait suffit

Et puis vient l’annonce formulée hier. Jyamma Games a publié un communiqué indiquant que la version Xbox était encore une fois reportée, cette fois-ci à une date indéterminée :

« Nous comprenons à quel point cette nouvelle est décevante pour la communauté Xbox. Malheureusement, malgré tous nos efforts et le travail acharné de notre équipe dévouée, nous avons rencontré des difficultés qui ont retardé notre sortie sur la plateforme Xbox. Nous tenons à souligner que ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère. Nous nous excusons pour toute déception que cela pourrait causer et vous remercions sincèrement pour votre compréhension et votre patience. En tant que studio indépendant auto-édité, votre soutien signifie tout pour nous, et nous nous engageons à proposer Enotria au plus grand nombre de joueurs possible. »

Quelles sont la nature de ses difficultés ? A priori, elles ne sont pas d’ordre technique. Windows Central a jeté un coup d’oeil au serveur Discord du jeu pour voir que le PDG de Jyamma Games explique qu’il s’agit d’un gros problème de communication avec Xbox, puisque malgré les relances du studio, le constructeur ne répond pas aux demandes du studio.

Le portage serait bien prêt, mais le silence radio qui règne chez Xbox empêche le studio de soumettre son jeu sur le Xbox Store et de passer les étapes de validation. Tout cela a été confirmé sur X, lorsqu’un utilisateur a demandé quel était le réel problème :

« La communication avec Xbox. Le jeu fonctionne bien sur Series S et X mais nous ne pouvons pas suivre le processus de soumission et ils peuvent prendre jusqu’à 2 mois pour nous répondre. »

Xbox n’a de son côté pas encore commenté l’affaire.