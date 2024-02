Enotria: The Last Song : Le Souls-like italien sortira le 21 juin sur PC, PS5 et Xbox Series

Du gameplay le 21 mars lors du Future Games Show

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais entendu parler de ce AA, il s’agit d’un titre souhaitant nous plonger dans un monde inspiré du folklore italien et en proie au Canovaccio, une pièce de théâtre éternelle le maintenant dans une stase surnaturelle. Sous les traits d’un Sans-masque, nous serons amenés à affronter et vaincre les Dramaturges responsables de ce fléau en apprenant à utiliser le pouvoir d’Ardore. Celui-ci nous permettra notamment de porter les masques de nos victimes afin d’endosser leur rôle et, ainsi, accéder à de nouvelles façons de jouer.

Bien entendu, le masque que nous déciderons de mettre nous octroiera des forces et faiblesses spécifiques. C’est pourquoi, il sera possible de personnaliser et surtout d’alterner entre trois ensembles d’équipement différents en jeu. Une manière de nous aider à anticiper un minimum les diverses situations dans lesquelles nous serons susceptibles de nous retrouver au cours de notre périple. Intéressant, non ?

Rendez-vous cet été pour découvrir Enotria: The Last Song sur PC et consoles. Si vous voulez en apprendre davantage sur cette production, notez qu’elle montrera du gameplay lors de la prochaine édition du Future Games Show programmée le 21 mars.