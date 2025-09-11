Comment résoudre le Mystère « Processus de vinification » ? – Indiana Jones et le Cercle Ancien

Comment résoudre le Mystère « Processus de vinification » ?

Pour localiser le Mystère « Processus de vinification », rendez-vous en bateau au sud-est de la Cloaca Maxima, après avoir infiltré le Palais Ricci et retrouvé le père Ricci dans sa cave. Lorsque vous aurez atteint votre destination, descendez sur la petite berge des égouts, prenez une masse posée à proximité et cassez le seul pan de mur destructible de la zone. Débarrassez-vous ensuite des Chemises noires alertées par votre action.

Les lieux étant désormais sécurisés, explorez la pièce pour récupérer la Note de journal « Note sur une fresque » et quatre Tablettes : « Pousse », « Piétinement », « Récolte » et « Fermentation ». Puis, approchez-vous de la fresque mentionnée par le document obtenu précédemment. Une 5ème Tablette, « Plantation », est mal placée dessus. Retirez-la en conséquence pour pouvoir résoudre cette énigme qui consiste « tout simplement » à reproduire le processus de vinification, en se servant des branches de la vigne représentée comme guides.

Concrètement, cela signifie que vous devez placer les Tablettes dans l’ordre suivant (de gauche à droite) : « Plantation » – « Récolte » – « Pousse » – « Fermentation » – « Piétinement ». Ceci étant fait, il ne vous reste plus qu’à acquérir un Artefact de Mithra en guise de récompense : l’Artefact de Perses.

