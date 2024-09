En Californie, les stores numériques devront préciser que vous n’achetez pas un jeu sur leur plateforme, mais que vous le louez

Le studio Fntastic (The Day Before) revient avec un nouveau jeu et ose demander un soutien financier du public

INAYAH – Life after Gods : Un charmant metroidvania post-apocalyptique s’annonce pour 2025 sur PC et consoles

Goeland : Nous avons pu essayer en avance la démo de ce jeu francophone dans lequel mettre la pagaille devient un malin plaisir

L’excellent Slay the Princess arrivera le 24 octobre sur consoles et début 2025 en physique

Neverness to Everness : Le RPG urbain et free-to-play se dévoile un peu plus avec une nouvelle bande-annonce

Le prix de Horizon Zero Dawn est remonté sur le PlayStation Store suite à l’annonce du remaster

La PS5 Pro à peine en précommande, déjà prise d’assaut par les scalpers : les prix explosent sur le web

The Last of Us : La saison 2 de la série produite par HBO se montre dans un premier trailer

Synduality: Echo of Ada a enfin une date de sortie, rendez-vous début 2025 pour ce TPS avec des méchas

Ken et Chun-Li de Street Fighter s’invitent dans le roster de Fatal Fury: City of the Wolves

Threads of Time est un nouveau RPG très fortement inspiré par Chrono Trigger, première vidéo

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom est maintenant disponible, où le trouver au meilleur prix ?

Shigeru Miyamoto souhaite que Nintendo ne soit pas traîné dans la « guerre des consoles » et parle de l’utilisation de l’IA

Le manga My Hero Academia s’invite dans Overwatch 2 avec cinq nouveaux costumes

Le jeu de combat Bleach: Rebirth of Souls sortira début 2025, nouvelle vidéo avec Ulquiorra

Legend of Mana et Trials of Mana annoncés sur Xbox et Game Pass avec une sortie surprise

StarCraft: Remastered et StarCraft II débarqueront sur le Xbox Game Pass dès le mois de novembre

Final Fantasy Pixel Remaster annoncé sur Xbox, les six premiers épisodes sont déjà disponibles

(MàJ) Metal Gear Solid Delta: Snake Eater révèle le visage de Volgin et d’autres dans un nouveau story trailer

Boruto se laisse absorber par le Kâma dans le nouveau DLC de Naruto X Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections

Six Days in Fallujah : Le FPS dévoile les nouveautés de la mise à jour « Command and Control » à paraître le 7 novembre

Les précommandes pour la PS5 Pro et la collection du 30ème anniversaire de PlayStation sont ouvertes, voici où les acheter