Civilization VII connaît un démarrage poussif, mais Take-Two n’est pas inquiet pour le long terme

Le chantier peut toujours porter ses fruits selon l’éditeur

Tout comme Rome ne s’est pas faite en un jour, Civilization VII n’avait visiblement pas besoin d’être un hit dès son lancement. C’est du moins le narratif que Strauss Zelnick veut imposer. Le grand patron de Take-Two s’est entretenu à ce sujet avec IGN, dans une interview où il déclare que la saga Civilization a toujours connu des démarrages difficiles avant de se relever :

« Je pense que l’essentiel, c’est que Civ a toujours été un jeu qui a connu une lente croissance […] Et pour l’instant, nos projections concernant les résultats sur la durée de ce titre ont très cohérentes avec nos attentes initiales. Malgré un démarrage lent et des changements nécessaires – et d’autres sont à venir –, j’ai l’impression que l’adhésion des consommateurs est de plus en plus forte et nous sommes très satisfaits du jeu. Je pense qu’avec le temps, il s’imposera dans le panthéon de Civilization avec succès et crédibilité. »

Take-Two compte donc sur le « temps », qui devrait faire son œuvre après quelques mises à jour salvatrices et des DLC pour relancer l’intérêt autour du jeu. Pour autant, ce septième épisode est le premier à sortir simultanément sur consoles et sur PC, ce qui veut dire que sa croissance sera forcément très différente des autres épisodes de la saga. Un succès sur la durée n’est pas à écarter, mais le chemin pour y parvenir sera bien plus sinueux.