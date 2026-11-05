Où trouver tous les signaux CRTV dans Silent Hill : Townfall ?

Pour vous aider à capter tous les signaux CRTV de Silent Hill : Townfall, et ainsi débloquer le succès/trophée « Réception parfaite », vous pouvez retrouver ci-dessous la liste de tous les signaux, classés par ordre d’apparition au fil de votre progression dans le jeu. Notez d’ailleurs qu’il n’est pas nécessaire de scanner tous les ennemis pour obtenir le trophée.

(Article en cours de rédaction)

Partie 1 : Arrivée

Signal CRTV 50

Lieu : Un lieu différent (Chapitre 2 « Fuite »)

Dans la chambre 204 de l’Hôtel Haldane, lorsque vous utilisez le CRTV pour la première fois, positionnez le curseur peu avant 50 pour capter ce premier signal.

Signal CRTV 62

Lieu : Un lieu différent (Chapitre 2 « Fuite »)

Dans la foulée, toujours dans la chambre 204 de l’Hôtel Haldane, positionnez le curseur sur 62 pour enregistrer cet autre signal.

Signal CRTV 45

Lieu : Littoral Sud de St. Amelia (Chapitre 3 « Un lien »)

Juste après la cinématique servant de transition entre les chapitres 2 et 3, en sortant de l’Hôtel Haldane, utilisez votre CRTV en positionnant le curseur sur 45 pour capter ce signal.

Signal CRTV 17

Lieu : Maison de Zoé (Chapitre 4 « A la recherche de Zoé »)

Au début du chapitre 4, juste après avoir ouvert la boîte de transport d’organe, captez ce signal CRTV en positionnant le curseur autour du chiffre 17.

Signal CRTV 30

Lieu : Littoral Sud de St. Amelia (Chapitre 4 « A la recherche de Zoé »)

Lors de votre visite à la pharmacie, allez dans la pièce à l’arrière et interagissez avec la radio posée sur la table. Là, suivez toutes les étapes afin de capter le signal sur votre CRTV. Un signal qui dévoile d’ailleurs plusieurs indices permettant de découvrir le code du casier rouillé et de mettre la main sur l’un des objets nécessaires à la résolution de l’énigme des 3 balances au dispensaire.

Comment capter le signal CRTV d’une radio ?

Pour décrypter le signal d’une radio, commencez par affiner la recherche en validant pile au moment où le curseur passe entre les deux tirets. Calibrez ensuite le signal en superposant les deux cercles affichés sur le CRTV à l’aide de la souris ou de la fonction gyroscopique de la manette, puis tout en maintenant la position, alignez correctement les carrés de chaque couleur et enregistrez le signal.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.