La hache Silent Hill Townfall : où la trouver ?

Où trouver la hache dans Silent Hill : Townfall ?

Pour mettre la main sur la hache, il convient tout d’abord de terminer Silent Hill : Townfall une première fois, peu importe le niveau de difficulté choisi et la fin obtenue.

De retour sur le Littoral Sud de St. Amelia au tout début de votre Nouvelle Partie +, alors que vous incarnez Simon, avancez au bout de la rue « Shore Wynd » jusqu’à apercevoir une rangée de panneaux « For Sale » au niveau de la rambarde sur votre droite. Ouvrez ensuite le portillon blanc juste devant vous, puis la 5ème porte un peu plus loin sur votre droite pour trouver la hache sur une table.

Un peu plus tard, dans la peau de Zoé, au début de la deuxième partie, suivez la quête principale jusqu’à la maison de Mr Stewart. Avant d’entrer, faites le tour par Church Avenue pour rejoindre les jardins à l’arrière et allez à l’endroit indiqué sur notre carte ci-dessous pour trouver la hache contre la porte du cabanon.

La meilleure arme de corps-à-corps du jeu est désormais entre vos mains

Qu’on se le dise, la hache est sans conteste la meilleure arme de corps-à-corps dans Silent Hill : Townfall. Et pour cause, contrairement aux planches ou aux tuyaux que vous pouvez ramasser en jeu et qui se brisent après quelques coups, la hache est indestructible, d’autant plus qu’elle permet de tuer les ennemis en un seul coup. Ce qui en fait l’arme parfaite pour tenter de décrocher le succès/trophée « Visite éclair » qui demande de terminer le jeu en moins de 4 heures, ou encore « Appel rejeté » qui consiste à ne plus utiliser de téléphone pour sauvegarder manuellement la partie à partir d’un moment précis dans le jeu.

Attention toutefois à ne pas la perdre en ramassant une autre arme de corps-à-corps par inadvertance ! Et si cela devait arriver malgré tout, il suffira de retourner à l’endroit où vous avez ramassé l’arme en question pour la récupérer, à condition de vous en rendre compte suffisamment à temps et de pouvoir y retourner.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.