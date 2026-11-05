La hache Silent Hill Townfall : où la trouver ?

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Audrey

Rédigé par

0

Dans Silent Hill : Townfall, il existe une arme redoutable : la hache ! De quoi en découdre sérieusement avec les ennemis, mais encore faut-il savoir où la trouver… Nous vous dévoilons justement son emplacement afin de la récupérer, que ce soit avec Simon ou Zoé, et ainsi débloquer au passage le succès/trophée « Hachement bien ».

La hache - Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Où trouver la hache dans Silent Hill : Townfall ?

Pour mettre la main sur la hache, il convient tout d’abord de terminer Silent Hill : Townfall une première fois, peu importe le niveau de difficulté choisi et la fin obtenue.

De retour sur le Littoral Sud de St. Amelia au tout début de votre Nouvelle Partie +, alors que vous incarnez Simon, avancez au bout de la rue « Shore Wynd » jusqu’à apercevoir une rangée de panneaux « For Sale » au niveau de la rambarde sur votre droite. Ouvrez ensuite le portillon blanc juste devant vous, puis la 5ème porte un peu plus loin sur votre droite pour trouver la hache sur une table.

Un peu plus tard, dans la peau de Zoé, au début de la deuxième partie, suivez la quête principale jusqu’à la maison de Mr Stewart. Avant d’entrer, faites le tour par Church Avenue pour rejoindre les jardins à l’arrière et allez à l’endroit indiqué sur notre carte ci-dessous pour trouver la hache contre la porte du cabanon.

La meilleure arme de corps-à-corps du jeu est désormais entre vos mains

Qu’on se le dise, la hache est sans conteste la meilleure arme de corps-à-corps dans Silent Hill : Townfall. Et pour cause, contrairement aux planches ou aux tuyaux que vous pouvez ramasser en jeu et qui se brisent après quelques coups, la hache est indestructible, d’autant plus qu’elle permet de tuer les ennemis en un seul coup. Ce qui en fait l’arme parfaite pour tenter de décrocher le succès/trophée « Visite éclair » qui demande de terminer le jeu en moins de 4 heures, ou encore « Appel rejeté » qui consiste à ne plus utiliser de téléphone pour sauvegarder manuellement la partie à partir d’un moment précis dans le jeu.

Attention toutefois à ne pas la perdre en ramassant une autre arme de corps-à-corps par inadvertance ! Et si cela devait arriver malgré tout, il suffira de retourner à l’endroit où vous avez ramassé l’arme en question pour la récupérer, à condition de vous en rendre compte suffisamment à temps et de pouvoir y retourner.

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

7 raisons de jouer à Broken Ranks en 2026, un MMORPG tactique gratuit désormais disponible sur Android

Un véritable MMORPG PC à retrouver sur smartphone Commençons par ce qui constitue probablement l’un des principaux atouts de cette nouvelle version. En effet, Broken Ranks ne se présente pas comme une déclinaison simplifiée de son homologue sur PC. Whitemoon Games a choisi de transposer l’ensemble de son univers et de ses principales mécaniques sur Android, sans repartir sur un jeu entièrement différent. Téléchargez gratuitement Broken Ranks avec le code actugaming On retrouve donc les mêmes aventures, les mêmes systèmes de progression et les mêmes possibilités de coopération. Si vous vous lancez dès aujourd’hui, vous avez de quoi profiter d’un MMORPG déjà enrichi par plusieurs années de mises à jour. On comprend ainsi pourquoi le studio a mis du temps avant de déployer cette version pour smartphones alors qu’ils auraient pu sortir une version plus light et plus simpliste afin de coller à l’écosystème mobile. Évidemment, cette adaptation nécessite quelques ajustements. Les développeurs ont notamment retravaillé les commandes et l’interface pour les écrans tactiles. Vous pouvez ainsi vous déplacer en touchant directement une destination sur la carte ou utiliser un joystick virtuel selon vos préférences. Quelques fonctionnalités secondaires ne sont pas encore…

En savoir plus
Sponsorisé

Sur le même thème

Tous les signaux CRTV – Silent Hill : Townfall

pc ps5
Tous les signaux CRTV – Silent Hill : Townfall

Codes Silent Hill : Townfall : Toutes les combinaisons

pc ps5
Codes Silent Hill : Townfall : Toutes les combinaisons

Procédure de libération des pinces Silent Hill : Townfall : Quelle est la solution dans la SWDP alternative ?

pc ps5
Procédure de libération des pinces Silent Hill : Townfall : Quelle est la solution dans la SWDP alternative ?

Énigme des vannes de la salle AUX Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la SWDP alternative ?

pc ps5
Énigme des vannes de la salle AUX Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la SWDP alternative ?
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Xbox : L’application sur PC va subir des améliorations, les membres Xbox Insider y ont accès dès maintenant
pc xbox series
Xbox : L’application sur PC va subir des améliorations, les membres Xbox Insider y ont accès dès maintenant
Jouez gratuitement à la première mission de 007 First Light sur PC et Xbox Series, et un peu moins gratuitement sur PS5
pc ps5 xbox series switch 2
Jouez gratuitement à la première mission de 007 First Light sur PC et Xbox Series, et un peu moins gratuitement sur PS5
Assassin’s Creed Valhalla vous invite à recommencer votre partie avec son mode New Game+, car le jeu n’était déjà pas assez long comme ça
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
Assassin’s Creed Valhalla vous invite à recommencer votre partie avec son mode New Game+, car le jeu n’était déjà pas assez long comme ça
Hideo Kojima s’exprime à nouveau sur l’IA générative et « ne veut pas d’un avenir où l’aspect créatif humain disparaîtrait »
Hideo Kojima s’exprime à nouveau sur l’IA générative et « ne veut pas d’un avenir où l’aspect créatif humain disparaîtrait »
Barry Sloane, l’acteur derrière le personnage du capitaine Price, pense être le plus « qualifié » pour jouer dans le futur film Call of Duty
pc ps5 xbox series switch 2
Barry Sloane, l’acteur derrière le personnage du capitaine Price, pense être le plus « qualifié » pour jouer dans le futur film Call of Duty
GTA 6 : À quelques jours du lancement, Rockstar partage de nombreuses images inédites du jeu
ps5 xbox series
GTA 6 : À quelques jours du lancement, Rockstar partage de nombreuses images inédites du jeu
Square Enix devrait investir davantage dans de nouveaux jeux originaux après avoir terminé Final Fantasy VII Revelation
pc ps5 xbox series switch 2
Square Enix devrait investir davantage dans de nouveaux jeux originaux après avoir terminé Final Fantasy VII Revelation
Nintendo écarte l’idée d’une nouvelle hausse de prix pour la Switch 2 et dit avoir sécurisé les composants nécessaires pour son stock
switch 2
Nintendo écarte l’idée d’une nouvelle hausse de prix pour la Switch 2 et dit avoir sécurisé les composants nécessaires pour son stock
GTA 6 : Le PDG de Take-Two fait référence au lancement raté de Cyberpunk 2077 pour justifier la nécessité des reports
ps5 xbox series
GTA 6 : Le PDG de Take-Two fait référence au lancement raté de Cyberpunk 2077 pour justifier la nécessité des reports
Le développement de la PS6 « progresse comme prévu » chez Sony, qui prépare le terrain pour la nouvelle génération
Le développement de la PS6 « progresse comme prévu » chez Sony, qui prépare le terrain pour la nouvelle génération
Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027
pc ios android
Honkai Nexus Anima aura droit à une ultime bêta avant son lancement prévu pour le printemps 2027
Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch 2 et partage des premiers chiffres pour Splatoon Raiders, Star Fox ou le dernier Fire Emblem
switch 2
Nintendo a vendu 26,3 millions de Switch 2 et partage des premiers chiffres pour Splatoon Raiders, Star Fox ou le dernier Fire Emblem
Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires, tandis que la PS5 s’approche de la barre des 100 millions
ps5
Marvel’s Wolverine s’est vendu à 2,4 millions d’exemplaires, tandis que la PS5 s’approche de la barre des 100 millions
EA Sports FC 27 dévoile la huitième Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la huitième Team Of The Week
GOG tiendra son propre showcase ce 5 novembre avec des annonces exclusives de nouveaux jeux
pc
GOG tiendra son propre showcase ce 5 novembre avec des annonces exclusives de nouveaux jeux
God of War Laufey repousse sa date de sortie et arrivera finalement le 20 mai 2027
God of War Laufey repousse sa date de sortie et arrivera finalement le 20 mai 2027
« Annuler Blade couterait sans doute aujourd’hui plus cher que de le finir » : Le STJV dénonce les méthodes de Microsoft avec Arkane
pc xbox series
« Annuler Blade couterait sans doute aujourd’hui plus cher que de le finir » : Le STJV dénonce les méthodes de Microsoft avec Arkane
The Elder Scrolls VI: Sentinel vient d’officialiser son nom, mais ne l’attendez probablement avant deux bonnes années
pc xbox series
The Elder Scrolls VI
Le controversé NVIDIA DLSS 5 va bientôt arriver dans de nouveaux jeux, dont Hogwarts Legacy dès cette semaine
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
Le controversé NVIDIA DLSS 5 va bientôt arriver dans de nouveaux jeux, dont Hogwarts Legacy dès cette semaine
Phantom Blade Zero : Une nouvelle mise à jour corrige des bugs et rend l’un des boss un peu moins pénible
pc ps5
Phantom Blade Zero : Une nouvelle mise à jour corrige des bugs et rend l’un des boss un peu moins pénible
L’un des partenaires de Nintendo lié aux composants de cartouches de jeux Switch et Switch 2 se retire du marché
switch switch 2
L’un des partenaires de Nintendo lié aux composants de cartouches de jeux Switch et Switch 2 se retire du marché
Wonderfall nous laissera arpenter le 9 décembre sa version corrompue du Paris des années 20
pc
Wonderfall nous laissera arpenter le 9 décembre sa version corrompue du Paris des années 20
Pokémon Pokopia sortira Déclic déco, la partie 2 de son pass d’extension, le 9 décembre
switch 2
Pokémon Pokopia sortira Déclic déco, la partie 2 de son pass d’extension, le 9 décembre
Plus de 20 ans après sa sortie, le premier Guild Wars reçoit un nouveau DLC avec Afterlife
pc
Plus de 20 ans après sa sortie, le premier Guild Wars reçoit un nouveau DLC avec Afterlife