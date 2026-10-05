Codes Silent Hill : Townfall : Toutes les combinaisons

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Audrey

Rédigé par

0

Cela n’aura rien de surprenant mais toujours est-il qu’au fil de votre aventure dans Silent Hill : Townfall, vous serez amené à devoir trouver de nombreux codes et autres combinaisons pour ouvrir des portes, des casiers, etc… Ce qui nous donne l’occasion de regrouper ici l’ensemble de ces codes afin de vous permettre de les retrouver en un seul coup d’œil, sans forcément avoir à vous pencher sur le pourquoi du comment pour les obtenir.

Quel est le code ? Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Liste de tous les codes de Silent Hill : Townfall

Qu’on se le dise, portes, casiers et autres dispositifs verrouillés sont nombreux dans Silent Hill : Townfall, et autant de codes sont nécessaires pour les ouvrir. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez donc retrouver ci-dessous une liste de tous les codes et combinaisons du jeu, classés par parties et par ordre d’apparition :

Partie 1 : Arrivée

  • Porte de la chambre 204 (Hôtel Haldane) : 18 janvier 1996
  • Boîte de transport d’organe (Maison de Zoé) : 956 (à gauche) et 133 (à droite)
  • Porte « Reception » (Dispensaire) : 2896
  • Casier rouillé (Pharmacie) : 6539

Partie 2 : Zoé

  • Cabanon de Jane (Jardin communautaire) : 1993

Partie 3 : Le Patient

  • Porte de la salle de radiographie (Centre médical) : 7103
  • Porte des Archives (Centre médical) : 2605

Partie 4 : Clara Woods

  • Casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 184
  • Casier des objets trouvés au CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 772
  • Boîte de classement noire du 5 South Braes (Quartier Clara Woods) : 956
  • Casier 17 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 575
  • Boîte de classement noire du 6 North Braes (Quartier Clara Woods) : 736
  • Casier 204 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 971
  • Boîte de classement noire du 5 Upper Braes (Quartier Clara Woods) : 129
  • Casier 94 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 490
  • Porte de la salle de sécurité (Tour CEG) : 4895
  • Boîte de Richard (Tour CEG) : 486

Partie 5 : Richard

  • Casier du Bâtiment Technique de CW (Tour CEG) : 147
  • Porte du service des Finances (Tour CEG) : 2709
  • Porte du service des Relations Publiques (Tour CEG) : 1607
  • Porte de la Réserve des Opérations (Tour CEG) : 1306
  • Porte de l’Administration (Tour CEG) : 4512

Partie 6 : Simon

  • Couper l’alarme (Tour CEG alternative) : A5-D7
  • Libérer les pinces rotatives de la torchère de gaz (Tour CEG alternative) : E3E3
  • Casier de la salle de vidéosurveillance (Tour CEG alternative) : 0825
Silent hill townfall tous les codes 01 1

Un casier à déverrouiller dans Silent Hill : Townfall // Source : ActuGaming

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Silent Hill Townfall
Silent Hill Townfall
pc ps5

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

En savoir plus

Sur le même thème

Procédure de libération des pinces Silent Hill : Townfall : Quelle est la solution dans la SWDP alternative ?

pc ps5
Procédure de libération des pinces Silent Hill : Townfall : Quelle est la solution dans la SWDP alternative ?

Énigme des vannes de la salle AUX Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la SWDP alternative ?

pc ps5
Énigme des vannes de la salle AUX Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la SWDP alternative ?

Système de vidéosurveillance Silent Hill : Townfall : Comment résoudre l’énigme dans la SWDP alternative ?

pc ps5
Système de vidéosurveillance Silent Hill : Townfall : Comment résoudre l’énigme dans la SWDP alternative ?

Énigme de la torchère de gaz Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la Tour CEG alternative ?

pc ps5
Énigme de la torchère de gaz Silent Hill : Townfall : Comment la résoudre dans la Tour CEG alternative ?
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Kingdom Hearts Collection [I～III] : Que vaut la compilation de la saga sur Nintendo Switch 2 ?
pc ps5 xbox series switch 2
Kingdom Hearts Collection [I～III] : Que vaut la compilation de la saga sur Nintendo Switch 2 ?
Capcom veut visiblement mettre beaucoup d’IA dans son moteur maison RE Engine
Capcom veut visiblement mettre beaucoup d’IA dans son moteur maison RE Engine
PlatinumGames n’a pas vraiment envie de lâcher Bayonetta et sous-entend un retour possible
switch
PlatinumGames n’a pas vraiment envie de lâcher Bayonetta et sous-entend un retour possible
Final Fantasy VII Revelation : Le réalisateur du jeu promet qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour assurer une édition physique
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation : Le réalisateur du jeu promet qu’il a fait tout ce qu’il a pu pour assurer une édition physique
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 5 octobre (Gears of War: E-Day, Star Wars: Galactic Racer, Hellraiser, Aion 2…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 5 octobre (Gears of War: E-Day, Star Wars: Galactic Racer, Hellraiser, Aion 2…)
Débrief : The Last of Us, Kena 2, GTA 6, Xbox platine et Gears of War
Débrief : The Last of Us, Kena 2, GTA 6, Xbox platine et Gears of War
Stupid Never Dies : Durée de vie, la Momie abandonnée et un réalisateur sous pression, on a interviewé son réalisateur
pc ps5
Stupid Never Dies : Durée de vie, la Momie abandonnée et un réalisateur sous pression, on a interviewé son réalisateur
RuneScape 4 officialisé : après avoir lancé DragonWilds sur consoles, Jagex fait de grosses annonces pour la suite du MMORPG
pc ps5 xbox series switch 2
RuneScape: DragonWilds
8BitDo annonce des périphériques consacrés aux 30 ans de Tomb Raider et à Gears of War: E-Day, toutes les infos et comment les précommander
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider Gears of War: E-Day périphériques par 8BitDo
Castlevania: Belmont’s Curse : histoire, gameplay, éditions… tout savoir sur le retour de la saga
pc ps5 xbox series switch
Castlevania: Belmont’s Curse : histoire, gameplay, éditions… tout savoir sur le retour de la saga
EA Sports FC 27 dévoile la deuxième équipe Destined for Glory
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la deuxième équipe Destined for Glory
GTA 6 : Pendant un soir, l’équipe de basket Miami HEAT sera surnommée Vice City HEAT pour fêter le lancement du jeu
ps5 xbox series
GTA 6 : Pendant un soir, l’équipe de basket Miami HEAT sera surnommée Vice City HEAT pour fêter le lancement du jeu
Le rachat de Warner Bros par Paramount est acté, la nouvelle entreprise s’appellera simplement Skydance
Le rachat de Warner Bros par Paramount est acté, la nouvelle entreprise s’appellera simplement Skydance
Le cofondateur de Warhorse (Kingdom Come Deliverance) espère que GTA 6 va permettre d’augmenter le prix de certains jeux
ps5 xbox series
Le cofondateur de Warhorse (Kingdom Come Deliverance) espère que GTA 6 va permettre d’augmenter le prix de certains jeux
Devolver Digital redevient une entreprise privée et sort de la Bourse
Devolver Digital redevient une entreprise privée et sort de la Bourse
Krafton annule son extraction-shooter PUBG: Black Budget avant son lancement
pc
Krafton annule son extraction-shooter PUBG: Black Budget avant son lancement
Invincible VS débute sa deuxième saison avec Angstrom Levy, nouveau DLC prévu pour le 13 octobre
pc ps5 xbox series
Invincible VS débute sa deuxième saison avec Angstrom Levy, nouveau DLC prévu pour le 13 octobre
March of Giants : Le MOBA abandonné par Amazon puis récupéré par Ubisoft débute son playtest le 7 octobre
pc
March of Giants : Le MOBA abandonné par Amazon puis récupéré par Ubisoft débute son playtest le 7 octobre
Metro 2033 et Metro Last Light se mettent à jour gratuitement sur PS5 et Xbox Series
pc ps5 xbox series
Metro Redux
Ghost of Yōtei Complete Edition – Notre avis sur le DLC narratif et le mode Ennemi public
ps5
Ghost of Yōtei Complete Edition – Notre avis sur le DLC narratif et le mode Ennemi public
La PS5 de base dispose maintenant du QSSR, une nouvelle technologie similaire au PSSR pour améliorer le rendu grâce à l’IA
ps5
La PS5 de base dispose maintenant du QSSR, une nouvelle technologie similaire au PSSR pour améliorer le rendu grâce à l’IA
Le jeu d’action Elta: Defy All Gods sortira le 2 février prochain, premier avis après l’avoir testé
pc ps5 xbox series
Le jeu d’action Elta: Defy All Gods sortira le 2 février prochain, premier avis après l’avoir testé
Chez The Coalition, plusieurs employés craignent les licenciements après le lancement de Gears of War E-Day
pc ps5 xbox series
Chez The Coalition, plusieurs employés craignent les licenciements après le lancement de Gears of War E-Day
Nerial, le studio de Devolver derrière la série des Reigns, ferme ses portes
pc switch ios android
Nerial, le studio de Devolver derrière la série des Reigns, ferme ses portes