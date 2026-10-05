Codes Silent Hill : Townfall : Toutes les combinaisons
Cela n’aura rien de surprenant mais toujours est-il qu’au fil de votre aventure dans Silent Hill : Townfall, vous serez amené à devoir trouver de nombreux codes et autres combinaisons pour ouvrir des portes, des casiers, etc… Ce qui nous donne l’occasion de regrouper ici l’ensemble de ces codes afin de vous permettre de les retrouver en un seul coup d’œil, sans forcément avoir à vous pencher sur le pourquoi du comment pour les obtenir.
Liste de tous les codes de Silent Hill : Townfall
Qu’on se le dise, portes, casiers et autres dispositifs verrouillés sont nombreux dans Silent Hill : Townfall, et autant de codes sont nécessaires pour les ouvrir. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez donc retrouver ci-dessous une liste de tous les codes et combinaisons du jeu, classés par parties et par ordre d’apparition :
Partie 1 : Arrivée
- Porte de la chambre 204 (Hôtel Haldane) : 18 janvier 1996
- Boîte de transport d’organe (Maison de Zoé) : 956 (à gauche) et 133 (à droite)
- Porte « Reception » (Dispensaire) : 2896
- Casier rouillé (Pharmacie) : 6539
Partie 2 : Zoé
- Cabanon de Jane (Jardin communautaire) : 1993
Partie 3 : Le Patient
- Porte de la salle de radiographie (Centre médical) : 7103
- Porte des Archives (Centre médical) : 2605
Partie 4 : Clara Woods
- Casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 184
- Casier des objets trouvés au CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 772
- Boîte de classement noire du 5 South Braes (Quartier Clara Woods) : 956
- Casier 17 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 575
- Boîte de classement noire du 6 North Braes (Quartier Clara Woods) : 736
- Casier 204 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 971
- Boîte de classement noire du 5 Upper Braes (Quartier Clara Woods) : 129
- Casier 94 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 490
- Porte de la salle de sécurité (Tour CEG) : 4895
- Boîte de Richard (Tour CEG) : 486
Partie 5 : Richard
- Casier du Bâtiment Technique de CW (Tour CEG) : 147
- Porte du service des Finances (Tour CEG) : 2709
- Porte du service des Relations Publiques (Tour CEG) : 1607
- Porte de la Réserve des Opérations (Tour CEG) : 1306
- Porte de l’Administration (Tour CEG) : 4512
Partie 6 : Simon
- Couper l’alarme (Tour CEG alternative) : A5-D7
- Libérer les pinces rotatives de la torchère de gaz (Tour CEG alternative) : E3E3
- Casier de la salle de vidéosurveillance (Tour CEG alternative) : 0825
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.