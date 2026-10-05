Codes Silent Hill : Townfall : Toutes les combinaisons

Liste de tous les codes de Silent Hill : Townfall

Qu’on se le dise, portes, casiers et autres dispositifs verrouillés sont nombreux dans Silent Hill : Townfall, et autant de codes sont nécessaires pour les ouvrir. Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez donc retrouver ci-dessous une liste de tous les codes et combinaisons du jeu, classés par parties et par ordre d’apparition :

Partie 1 : Arrivée

Porte de la chambre 204 (Hôtel Haldane) : 18 janvier 1996

Boîte de transport d’organe (Maison de Zoé) : 956 (à gauche) et 133 (à droite)

(à gauche) et (à droite) Porte « Reception » (Dispensaire) : 2896

Casier rouillé (Pharmacie) : 6539

Partie 2 : Zoé

Cabanon de Jane (Jardin communautaire) : 1993

Partie 3 : Le Patient

Porte de la salle de radiographie (Centre médical) : 7103

Porte des Archives (Centre médical) : 2605

Partie 4 : Clara Woods

Casier 75 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 184

Casier des objets trouvés au CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 772

Boîte de classement noire du 5 South Braes (Quartier Clara Woods) : 956

Casier 17 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 575

Boîte de classement noire du 6 North Braes (Quartier Clara Woods) : 736

Casier 204 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 971

Boîte de classement noire du 5 Upper Braes (Quartier Clara Woods) : 129

Casier 94 du CEG Lockers (Quartier Clara Woods) : 490

Porte de la salle de sécurité (Tour CEG) : 4895

Boîte de Richard (Tour CEG) : 486

Partie 5 : Richard

Casier du Bâtiment Technique de CW (Tour CEG) : 147

Porte du service des Finances (Tour CEG) : 2709

Porte du service des Relations Publiques (Tour CEG) : 1607

Porte de la Réserve des Opérations (Tour CEG) : 1306

Porte de l’Administration (Tour CEG) : 4512

Partie 6 : Simon

Couper l’alarme (Tour CEG alternative) : A5-D7

Libérer les pinces rotatives de la torchère de gaz (Tour CEG alternative) : E3E3

Casier de la salle de vidéosurveillance (Tour CEG alternative) : 0825

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Silent Hill : Townfall pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.