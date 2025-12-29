Localisation des Kofun dans Assassin’s Creed Shadows

La carte du jeu dispose de 10 Kofun à retrouver et à visiter pour découvrir de fabuleuses reliques. Ces zones peuvent être bien gardées mais sont souvent office de labyrinthes avant d’atteindre votre but. Nous vous montrons leur localisation exacte par région ainsi qu’un chemin simple pour trouver les trésors qu’ils renferment dans un Coffre légendaire. Un 11ᵉ Kofun est présent dans la province de Iga, mais ne propose pas de récompense, nous vous l’indiquons tout de même.

Izumi Settsu

Vieux Kofun

Localisation : Côte d’Izumi, à l’est de Sakai

Côte d’Izumi, à l’est de Sakai Récompenses : 1000 points d’XP, babiole légendaire Bénédiction d’Amaterasu, gravure légendaire Dégâts

Kofun de Makino Kurumazuka

Localisation : Plaine de Yamata, à l’est de Takatsuki

Plaine de Yamata, à l’est de Takatsuki Récompenses : 1000 points d’XP, arc légendaire Terre écarlate, gravure Esprit clair prolongé

Yamashiro

Tombeau antique de Nanjō

Localisation : Nord-ouest de Shōryūji, au sud-ouest de Kyōto

Nord-ouest de Shōryūji, au sud-ouest de Kyōto Récompenses : 1000 points d’XP, tantō légendaire Vengeance de Yukimitsu, gravure Affliction fragilisante

Omi

Kofun d’Azuchi-Hyōtanyama

Localisation : Est d’Azuchi, dans les hauteurs

Est d’Azuchi, dans les hauteurs Récompenses : 1000 points d’XP, arc légendaire Bourreau des cœurs, gravure Tir de posture avec flèche chargée

Iga

Kofun de Mihata

Localisation : Sud de Ichinomiya, Est de Hijiyama

Harima

Kofun de Takagi

Localisation : Sud-est des Champs incendiés de Kanki, Sud-Ouest de Miki

Sud-est des Champs incendiés de Kanki, Sud-Ouest de Miki Il a la particularité de se trouver dans un Fort

Récompenses : 1000 points d’XP, teppō légendaire Floraison macabre, gravure Rechargement rapide

Yamato

Kofun d’Ishibutai

Localisation : Est du Bassin des roches d’Asuka

Est du Bassin des roches d’Asuka Récompenses : 1000 points d’XP, babiole légendaire Vengeance de Masakado et la gravure Dégâts

Caveau mégalithique

Localisation : Tout au nord de la zone, nord de Koriyama, Ouest de Todai-ji

Tout au nord de la zone, nord de Koriyama, Ouest de Todai-ji Récompenses : 1000 points d’XP, armure légendaire Tenue de samouraï élégante, gravure Dégâts de posture

Wakasa

Tumulus secret

Localisation : Est de Obama

Est de Obama Récompenses : 1000 points d’XP, kusarigama légendaire Cœur de pierre, gravure Propagation d’affliction

Tamba

Kofun de Chasuriyama

Localisation : Nord-est de Chasiruyama

Nord-est de Chasiruyama Récompenses : 1000 points d’XP, tantō légendaire Destin écarlate, gravure Attaques percutantes

Kii

Kofun de Shimosato

Localisation : Extrême-sud-est de la carte, au sud de Kumano Nachi-taisha

Extrême-sud-est de la carte, au sud de Kumano Nachi-taisha Récompenses : 1000 points d’EXP, naginata légendaire Énigme d’acier, gravure Attaque sprintée percutante

