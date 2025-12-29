Tous les Kofun – Assassin’s Creed Shadows
Parmi les épreuves qui vous attendent dans Assassin’s Creed Shadows, les Kofun vous demanderont un peu d’exploration et d’observation pour trouver des coffres légendaires et le butin qui va avec. Voici notre guide pour tous les trouver.
Localisation des Kofun dans Assassin’s Creed Shadows
La carte du jeu dispose de 10 Kofun à retrouver et à visiter pour découvrir de fabuleuses reliques. Ces zones peuvent être bien gardées mais sont souvent office de labyrinthes avant d’atteindre votre but. Nous vous montrons leur localisation exacte par région ainsi qu’un chemin simple pour trouver les trésors qu’ils renferment dans un Coffre légendaire. Un 11ᵉ Kofun est présent dans la province de Iga, mais ne propose pas de récompense, nous vous l’indiquons tout de même.
Izumi Settsu
Vieux Kofun
- Localisation : Côte d’Izumi, à l’est de Sakai
- Récompenses : 1000 points d’XP, babiole légendaire Bénédiction d’Amaterasu, gravure légendaire Dégâts
Kofun de Makino Kurumazuka
- Localisation : Plaine de Yamata, à l’est de Takatsuki
- Récompenses : 1000 points d’XP, arc légendaire Terre écarlate, gravure Esprit clair prolongé
Yamashiro
Tombeau antique de Nanjō
- Localisation : Nord-ouest de Shōryūji, au sud-ouest de Kyōto
- Récompenses : 1000 points d’XP, tantō légendaire Vengeance de Yukimitsu, gravure Affliction fragilisante
Omi
Kofun d’Azuchi-Hyōtanyama
- Localisation : Est d’Azuchi, dans les hauteurs
- Récompenses : 1000 points d’XP, arc légendaire Bourreau des cœurs, gravure Tir de posture avec flèche chargée
Iga
Kofun de Mihata
- Localisation : Sud de Ichinomiya, Est de Hijiyama
Harima
Kofun de Takagi
- Localisation : Sud-est des Champs incendiés de Kanki, Sud-Ouest de Miki
- Il a la particularité de se trouver dans un Fort
- Récompenses : 1000 points d’XP, teppō légendaire Floraison macabre, gravure Rechargement rapide
Yamato
Kofun d’Ishibutai
- Localisation : Est du Bassin des roches d’Asuka
- Récompenses : 1000 points d’XP, babiole légendaire Vengeance de Masakado et la gravure Dégâts
Caveau mégalithique
- Localisation : Tout au nord de la zone, nord de Koriyama, Ouest de Todai-ji
- Récompenses : 1000 points d’XP, armure légendaire Tenue de samouraï élégante, gravure Dégâts de posture
Wakasa
Tumulus secret
- Localisation : Est de Obama
- Récompenses : 1000 points d’XP, kusarigama légendaire Cœur de pierre, gravure Propagation d’affliction
Tamba
Kofun de Chasuriyama
- Localisation : Nord-est de Chasiruyama
- Récompenses : 1000 points d’XP, tantō légendaire Destin écarlate, gravure Attaques percutantes
Kii
Kofun de Shimosato
- Localisation : Extrême-sud-est de la carte, au sud de Kumano Nachi-taisha
- Récompenses : 1000 points d’EXP, naginata légendaire Énigme d’acier, gravure Attaque sprintée percutante
Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.
