Nous avons joué à Chicken Run: Commandodu et Paw Patrol Rescue Wheels: Championship et le bilan est… mitigé

Nos premières impressions après avoir vu Star Trek: Voyager – Across the Unknown

Débrief’ : Far Cry 7, Sly Cooper, Lara Croft IA, Dead Island 3 et Tokyo Game Show en approche

Godbreakers : Premières impressions après avoir joué à cet action roguelike coopératif à la Gamescom

Le tout nouveau Mario Tennis Fever s’ouvre déjà aux précommandes avec une promo, voici où le trouver au prix le plus bas

Avec Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, ne vous attendez pas au même niveau de liberté qu’un Baldur’s Gate 3

Le phénomène Hades II sort enfin sur Nintendo Switch et vous pouvez déjà le précommander

On a vu Farever, le nouveau projet des français de Shiro Games, et c’est très ambitieux

Le crossover Ys vs. Trails in the Sky: Alternative Saga sortira chez nous le 10 octobre

Déjà 20€ de promotion sur Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, voici où l’acheter pour faire le plein d’économies

Directive 8020 : Histoire, Personnages, Nouveautés… Tout savoir sur le prochain jeu de l’anthologie Dark Pictures

Metroid Prime 4: Beyond – Le jeu peut déjà être précommandé, voici les meilleures offres

Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 est disponible en précommande, voici où le trouver moins cher

Borderlands 4 : Nos astuces indispensables après y avoir joué 80h avec ce guide du débutant

Après un report, Dying Light: The Beast avance sa sortie d’une journée

On a joué à Super Meat Boy 3D à la Gamescom et ça envoyait du pâté

Donkey Kong Bananza : un DLC payant disponible dès aujourd’hui ainsi qu’une démo gratuite

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection annonce sa sortie pour le 13 mars 2026

Nintendo ose relancer son Virtual Boy sur le marché, l’une de ses machines les moins bien vendues

Zelda part au combat dans Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau, qui sortira en novembre

Légendes Pokémon Z‑A dévoile déjà un DLC payant avant sa sortie avec Méga Dimension

Resident Evil Requiem sortira aussi sur Switch 2, tout comme Resident Evil 7 et Resident Evil Village

Square Enix confirme la date des versions Switch 2 et Xbox de FFVII Remake, et la sortie multiplateforme du troisième opus