Tous les Collectors de la Forêt de l’Hémoroc – Borderlands 4
Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, alors voici justement l’emplacement de ceux qu’il est possible de dénicher en fouillant les moindres recoins de la Forêt d’Hémoroc.
Où trouver tous les Collectors de la Forêt d’Hémoroc ?
En cours de rédaction
- Enregistrement ECHO 1/2
- Enregistrement ECHO 2/2
- Vieille puce Delta 1/1
- Capsule égarée 1/1
- Haut-parleur de propagande 1/2
- Haut-parleur de propagande 2/2
- Evocarium 1/1
- Sanctuaire des Augures 1/2
- Sanctuaire des Augures 2/2
- Symbole de l’Arche 1/3
- Symbole de l’Arche 2/3
- Symbole de l’Arche 3/3
Date de sortie : 12/09/2025