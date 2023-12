Embracer : De nouveaux licenciements seraient en cours chez 3D Realms (Duke Nukem) et Slipgate Ironworks

Deux studios acquis il y a à peine deux ans

Embracer n’a pas encore confirmé les renvois mais l’information est d’abord remontée par le biais de Scott Miller, fondateur de 3D Realms (à qui l’on doit la licence Duke Nukem), qui indiquait sur X (Twitter) que les deux studios ont vu leurs effectifs diminuer de moitié. Ce qui a vite été confirmé par Michael Markie, qui est compositeur au sein de 3D Realms et qui déclare « avoir été licencié cette année pour Noël ». On attend maintenant que le groupe confirme ce qui est rapporté ici, même s’il ne fait presque aucun doute sur le fait que de nombreux licenciements ont eu lieu.

Tout comme Free Radical Design, 3D Realms et Slipgate Ironworks sont deux studios qui ont été acquis par Embracer Group au cours de l’année 2021. Deux ans plus tard, la situation a bien changé et ce sont ces studios rachetés à la volée qui sont le plus touchés par les mauvais résultats du groupe, alors qu’ils n’y sont pour rien. Comme d’habitude, on croise les doigts pour que les personnes mises à la porte retrouvent du travail, et que le chaos chez Embracer finisse par cesser.

Several sources have told me this bad news… Sorry to hear about another drop of the axe by Embracer Group, this time landing on Danish 3D Realms. A lot of people, including core devs, will be looking for work asap. Hopefully they land jobs soon. This one hits me hard because I… — Scott Miller – Apogee/3DR Founder☢️ (@ScottApogee) December 14, 2023

For Christmas this year, I got laid off! 🥳 If anyone is looking for a level designer or audio please hit me up! — Markie (@markiemusicpro) December 14, 2023