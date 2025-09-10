Elden Ring Nightreign va se mettre à jour avec un mode encore plus difficile, présenté aujourd’hui en vidéo

Pour les personnes qui sont venues ici pour souffrir, ok ?

Pour vaincre le mode l’Abîme de la Nuit, il faudra bien se préparer, mais surtout avoir beaucoup d’expérience. Dans ce nouveau mode qui sera disponible gratuitement dans Elden Ring Nightreign dès demain, le 11 septembre, pas question de savoir à l’avance contre quel Seigneur de la Nuit vous allez vous frotter. Autant dire que vos préparations et vos stratégies mises en place avant la nuit devront être malléables afin de pouvoir vous adopter à votre adversaire final.

De plus, les ennemis de base seront aussi plus coriaces, et des variantes d’adversaires seront présentes pour vous rendre la vie encore plus difficile. Vous aurez bien entendu des armes inédites à vous procurer pour répondre à ce challenge, avec des effets spéciaux, mais cet arsenal pourra vous réserver des mauvaises surprises avec certaines contreparties. Nul doute que cela ajoutera encore plus de rejouabilité à l’expérience globale, tout en satisfaisant celles et ceux qui commençaient à trop prendre leurs marques.

Elden Ring Nightreign est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.