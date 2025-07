Elden Ring Nightreign dépasse les 5 millions de ventes, tandis que Shadow of the Erdtree atteint les 10 millions

Définitivement l’une des sagas les plus lucratives de ces dernières années

Bandai Namco vient de mettre à jour les chiffres officiels concernant les deux derniers-nés de la galaxie Elden Ring, qui viennent tous les deux de passer des caps différents. Elden Ring Nightreign vient par exemple de dépasser les 5 millions d’exemplaires vendus, si l’on prend en compte toutes les ventes au format physique et au format numérique. Début juin, il affichait 3,5 millions de ventes, ce qui montre que l’engouement autour du titre est toujours présent au fil des semaines.

Même chose pour Shadow of the Erdtree, la seule extension d’Elden Ring. S’appuyant sur une grande base, puisque Elden Ring s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires, le DLC a séduit beaucoup de monde. Il affiche désormais 10 millions de ventes, soit 5 millions de plus qu’après son lancement tonitruant.

Avec tout cela en tête, on a du mal à croire que FromSoftware prépare autre chose qu’Elden Ring 2, mais qui sait. The Duskbloods ne pourra pas connaître le même succès étant donné qu’il est exclusif à la Switch 2, mais il sera intéressant de voir s’il sera lui aussi un succès commercial.