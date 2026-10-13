Edge of Memories repousse sa sortie pour éviter un mois de novembre trop infernal

Pas question d’aller se frotter à Link

On aura été surpris d’apprendre que Nacon souhaitait initialement sortir Edge of Memories le 5 novembre prochain, une période que tout le monde évite par tous les moyens. Si une contre-programmation n’est pas forcément une mauvaise idée, dans le cas d’un projet aussi complexe à vendre qu’Edge of Memories, c’était se tirer une deuxième balle dans le pied (la première étant la fermeture de Midgar Studio).

C’est pourquoi l’éditeur a retrouvé un semblant de bon sens en décalant la sortie du RPG au 3 décembre :

« La fin d’année est chargée, et il y aura beaucoup de compétition en novembre. Oui, certains des jeux sortent sur des machines différentes, mais la réalité est que les plus gros jeux dans un même genre peuvent complètement occulter le reste. Ils attirent l’attention des joueurs, des testeurs et des streamers, ce qui veut dire que d’autres jeux passent facilement sous le radar. Le bouche-à-oreille autour du lancement peut être très important pour le succès d’un jeu. Nous voulons qu’autant de personnes que possible jouent à Edge of Memories, et si nous sommes confiants sur le fait que le jeu est prêt pour son lancement, nous utiliserons ce temps supplémentaire pour faire quelques ajustements. »

Au début du mois de novembre, la démo du jeu sera à nouveau proposée sur Steam pour oublier ce délai. Edge of Memories est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.