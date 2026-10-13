Edge of Memories repousse sa sortie pour éviter un mois de novembre trop infernal

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Dépouillé de son studio d’origine que Nacon a choisi de fermer sur fond de difficultés financières, Edge of Memories aura droit à une sortie compliquée. Alors peut-être que viser la période de novembre juste avant GTA 6 et le remake d’Ocarina of Time n’était pas non plus une si bonne idée, si l’éditeur français souhaite un minimum rentabiliser le projet.

Edge of Memories // Source : Nacon

Pas question d’aller se frotter à Link

On aura été surpris d’apprendre que Nacon souhaitait initialement sortir Edge of Memories le 5 novembre prochain, une période que tout le monde évite par tous les moyens. Si une contre-programmation n’est pas forcément une mauvaise idée, dans le cas d’un projet aussi complexe à vendre qu’Edge of Memories, c’était se tirer une deuxième balle dans le pied (la première étant la fermeture de Midgar Studio).

C’est pourquoi l’éditeur a retrouvé un semblant de bon sens en décalant la sortie du RPG au 3 décembre :

« La fin d’année est chargée, et il y aura beaucoup de compétition en novembre. Oui, certains des jeux sortent sur des machines différentes, mais la réalité est que les plus gros jeux dans un même genre peuvent complètement occulter le reste. Ils attirent l’attention des joueurs, des testeurs et des streamers, ce qui veut dire que d’autres jeux passent facilement sous le radar. Le bouche-à-oreille autour du lancement peut être très important pour le succès d’un jeu. Nous voulons qu’autant de personnes que possible jouent à Edge of Memories, et si nous sommes confiants sur le fait que le jeu est prêt pour son lancement, nous utiliserons ce temps supplémentaire pour faire quelques ajustements. »

Au début du mois de novembre, la démo du jeu sera à nouveau proposée sur Steam pour oublier ce délai. Edge of Memories est attendu sur PC, PS5 et Xbox Series.

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Jaquette d'Edge of Memories
Edge of Memories
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Date de sortie : 05/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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