EA Sports FC 27 dévoile la cinquième Team Of The Week
EA Sports FC 27 vient d’annoncer la cinquième Team Of The Week. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Cinquième TOTW !
- Le gardien : Charles (80).
- La défense : Romero (84), Reynolds (80), Rente (80) et Dahl (80).
- Le milieu de terrain : Patri Guijarro (89), Anderson (85), Isco (84), Nkunku (82), Henderson (80) et Cambiaghi (80).
- L’attaque : Russo (89), Thauvin (84), Watkins (84), Beerensteyn (84), Noslin (82), Kossler (81), Cherif (80), André Henrique (80), Holse (80), Ba Loua (80), Campaz (80) et Acheampong (80).
EA Sports FC 27 est disponible depuis le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.