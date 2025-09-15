EA Sports FC 26 : Voici l’énorme bande-son avec The Cure et Ed Sheeran et où l’écouter

Où écouter la bande-son de EA Sports FC 26 ?

Plus d’une centaine de morceaux vont composer la bande-son cette année. 109 pour être plus précis. Et puisque l’on est dans les chiffres, cela représentera plus d’une trentaine de pays avec 27 titres absolument inédits. On peut ainsi découvrir Joy Crookes aux côtés de The Cure, HAIM, Fred Again, Ed Sheeran, Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon et Alex Spencer. Une belle sélection qui viendra s’initier dans vos oreilles pendant vos parties.

Une tracklist dont est fier Steve Schnur, directeur exécutif mondial et président de la division Musique d’Electronic Arts, qui « est notre bande-son la plus audacieuse et la plus diversifiée à ce jour – faisant écho à la voix de la communauté FC 26 à travers la musique et la culture. ». Bonne nouvelle, si vous souhaitez l’écouter, elle est d’ores et déjà disponible sur Spotify. Tout du moins, en bonne partie.

Liste complète musiques EA Sports FC 26

Et pour les personnes les plus curieuses, voici la liste complète de la bande-son :