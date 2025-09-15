EA Sports FC 26 : Voici l’énorme bande-son avec The Cure et Ed Sheeran et où l’écouter
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Julien Blary
On peut sans doute pointer du doigt de nombreuses choses sur la licence EA Sports FC, mais difficile de bouder notre plaisir quand on parle de la bande-son. Chaque année, Electronic Arts nous sert une tracklist de qualité, ou au moins, assez fournie et hétéroclite pour plaire à un maximum de joueurs et de joueuses. Et il semblerait que l’on mange bien cette fois encore.
Où écouter la bande-son de EA Sports FC 26 ?
Plus d’une centaine de morceaux vont composer la bande-son cette année. 109 pour être plus précis. Et puisque l’on est dans les chiffres, cela représentera plus d’une trentaine de pays avec 27 titres absolument inédits. On peut ainsi découvrir Joy Crookes aux côtés de The Cure, HAIM, Fred Again, Ed Sheeran, Glass Animals, John Newman, Lola Young, Nia Archives, Madeon et Alex Spencer. Une belle sélection qui viendra s’initier dans vos oreilles pendant vos parties.
Une tracklist dont est fier Steve Schnur, directeur exécutif mondial et président de la division Musique d’Electronic Arts, qui « est notre bande-son la plus audacieuse et la plus diversifiée à ce jour – faisant écho à la voix de la communauté FC 26 à travers la musique et la culture. ». Bonne nouvelle, si vous souhaitez l’écouter, elle est d’ores et déjà disponible sur Spotify. Tout du moins, en bonne partie.
Liste complète musiques EA Sports FC 26
Et pour les personnes les plus curieuses, voici la liste complète de la bande-son :
- Ácido Pantera ft. Cantora De Barro – Pájaro Cantor
- Alewya – Selah
- Aminé – Vacay
- Animal Collective – Love On the Big Screen
- AR/CO x Punctual x NewEra – Generation Love
- Artemas – this ones gonna hurt me
- Baby Universe – We Can Pretend
- Bag Raiders, Panama – Flowers
- Barry Can’t Swim & O’Flynn – Kimpton
- Bearcubs – Take Me Home
- Big Wild ft. iDA HAWK – Universe
- Bou ft. DRS – Mercy
- Boy Amor – Surfin’
- Brent de la Cruz – Save Your Breath
- CA7RIEL & Paco Amoroso – IMPOSTOR
- Catching Flies – Iajo
- cheapcuts ft. Benjamin Francis Leftwich – Lately
- corto.alto – DON’T LISTEN
- D.O.D ft. RAHH – Sunshine
- Deki Alem – Fun
- Djo – Back On You
- DNMO & Confz – Slumber
- Dominic Fike – upset & aggressive
- DYSTINCT, 3robi – MA3LISH
- Ebony & AG Beatz – Festas e Manequins
- Ed Sheeran – Symmetry
- Falle Nioke – Heaviness
- Faul & Wad, 4Rain, Anlly Marin – Flores Blancas
- Fred again.. ft. Skepta & PlaqueBoyMax – Victory Lap
- Friction ft. Stylo G, Riko Dan & Frisco – Bang Bang
- Good Neighbours – People Need People
- Graft – Headliner
- Gurriers – Erasure
- HAIM – Gone
- hard life – y3llow bike
- Haute & Freddy – Fields of Versailles
- INJI – GOOD TIME GIRL
- Jack Garratt – Higher
- Jadu Heart – U
- Jalen Ngonda – Just As Long As We’re Together
- Jazz Alonso – SCORPION
- JENNIE – like JENNIE
- Jersey Colors – Turn Grey
- Joalin – Camaleón
- John Glacier – Emotions
- Joy Crookes – Fade Your Heart
- Joy Overmono & Skiifall – Lippy
- KILIMANJARO ft. AMAKA – Better Days
- King Princess – Cry Cry Cry
- Kinky – Sonido de la Casa
- KMB – BOMBAY
- Kofi Stone – Colours In My Mind
- Kojey Radical – Conversation
- Labrinth – Stardust
- Little Simz ft. Obongjayar & Moonchild Sanelly – Flood
- Liza ft. 7 – PARALLEL
- Lover’s Skit – Poor Business Man
- Malka – Jilala
- Master Peace – Spin The Block
- Master Peace – There’s No More Underground
- Mei Semones – Dumb Feeling
- Mergui – Risk It All
- Mild Minds – LAST CHANCE
- MORN – Modern Man
- Moses Yoofee Trio ft. ENNY – GREEN LIGHT
- Mumzy Stranger, Muza – KI KORI
- Myd – Our Home
- Myles Smith – Gold
- Nick León ft. Esty & Mediopicky – Millennium Freak
- Obongjayar – Not In Surrender
- Original Koffee – KOFFEE
- Pahua – Gritar
- Papatinho ft. Fernanda Abreu, BK, Naldo, DJ Chernobyl – Passe A Respeitar
- PARTYOF2 – all 4 the best
- PinkPantheress – Girl Like Me
- PLS&TY ft. Sofiya Nzau – Your Love (Antdot Remix)
- Polo & Pan ft. Metronomy – Disco Nap
- Pulp – Spike Island
- Raf Saperra & Ikky – Ni Billo
- Reaper – Shark
- reezy – SABÍA QUE NO
- Rels B – UYUNI
- RIO KOSTA – Mountain Top
- Rudimental ft. Idris Elba & Peter Xan – London’s Burning
- Sammy Virji, Skepta – Cops & Robbers
- Sampa The Great – Can’t Hold Us
- Saya Gray – ..THUS IS WHY (I DON’T SPRING 4 LOVE)
- sheng – BENZ 奔驰
- Silver Gore – All The Good Men
- Sofia Kourtesis – Sisters
- SOMETHING ELSE, Stephan Jolk ft. BaianaSystem, Alok, Kawz – Miçanga
- Sonnee ft. Caleb Virgo – Heartfalls
- Soulwax – Run Free
- Starjunk 95 – Beat Keep Rockin’
- Sudan Archives – DEAD
- Taiki Nulight x P Money x Jolie P – Stay In Your Lane
- The Cure – And Nothing Is Forever (Cosmodelica Electric Eden Remix)
- The Glitch Mob – Wild Inside
- Tom Grennan – Cool With That
- Tshegue – MOTO
- UFOs – UFO
- VLURE ft. Psweatpants – Something Real
- Wesley Joseph ft. Danny Brown – Peace of Mind
- Wet Leg – pond song
- Weval – MOVING ON
- Woodcamp – Eatin’ Good
- Yazmin Lacey – Ain’t I Good For You
- Young Miko – Wassup
- Yuno – Gimme Ocean
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 26/09/2025