EA Sports FC 26 : Nous y avons joué, la licence d’EA veut-elle frapper un grand coup cette année ?

Une expérience plus réactive et authentique

Cette année, EA Sports a décidé de se retrousser les manches pour ce nouvel épisode. EA Sports FC 26 s’axera, comme nous avons pu le voir sur les diverses vidéos de présentations, sur la réactivité et l’authenticité. D’ailleurs, les développeurs ont écouté activement les retours de la communauté, et ont décidé de faire des changements plus ou moins radicaux sur le gameplay. Dans un premier temps et comme nous l’avions déjà évoqué sur notre précédent article, le soft disposera de deux gameplay différents avec le mode compétitif et authentique.

Pour le premier, attendez-vous à voir une jouabilité un peu plus arcade et rapide sur la vitesse de jeu. Cette version sera jouable sur les modes Clubs et Ultimate Teams principalement. Quant au second, avec la jouabilité authentique, le rythme sera plus posé. La construction du jeu sera ainsi plus lente, et le score entre les équipes sera beaucoup plus serré qu’habituellement. En somme, nous retrouverons une expérience de jeu plus proche d’un vrai match de football que son type de gameplay compétitif. Il ne faudra donc pas s’attendre à des scores fleuves sur ce mode de gameplay. Sachez d’ailleurs que ce gameplay authentique ne sera vraiment disponible que sur les modes hors-ligne, et le mode carrière. À noter que ces deux modes de gameplay pourront se personnaliser à l’aide de curseurs pouvant régler la vitesse de jeu, ou les tirs.

Deux types de gameplay différents, voilà ce qu’a mis en place le développeur afin de contenter deux communautés de joueurs distinctes. L’idée est louable, et il faudra voir si, à terme, ces deux jouabilités seront équilibrées comme il faut. Pour les autres nouveautés, sachez qu’il n’y aura plus de finition synchronisée. Une mécanique déjà obsolète depuis son intronisation il y a quelques volets de cela. Les batailles en milieu de terrain seront dorénavant plus propres, et les interventions au niveau des tacles glissés et debout seront plus justes et joueront moins sur des contres favorables qui faisaient grincer des dents sur EA Sports FC 25.

Dans les autres mécaniques de gameplay, le titre gagne aussi en réactivité. Les contrôles seront plus vifs que sur le précédent volet, et les dribbles seront également beaucoup plus dynamiques et faciles à sortir que par le passé. Tout cela est aussi dans un but de contrebalancer les soucis de connexion que peuvent avoir parfois certains joueurs. Entre ça et les tacles beaucoup plus propres et justes, EA Sports semble viser juste. Qui plus est, en plus de quelques ajustements sur les gardiens et les face-à-face afin de rendre nos portiers plus performants, de nouveaux styles de jeu font leur apparition. Déjà introduits sur EA Sports FC 24, ces nouveaux styles de jeu seront là pour apporter un choix plus touffu aux joueurs. Pour finir, la physique du jeu a été aussi améliorée, dans le but de permettre des matchs plus fluides et moins hachés.

On termine cette partie avec les petites nouveautés qu’apporteront cette version 2026. Nous aurons au programme des nouvelles cinématiques plus immersives avant le début de match, lors des buts de certaines équipes et même dans les couloirs lorsqu’un joueur se prend un carton rouge. Le tout, sans la moindre micro-interruption, ce qui rendra la chose plus crédible. Le gardien ne sera pas délaissé, avec une refonte complète du gameplay lorsque vous le jouez. Ce poste sera aussi jouable en mode rush, pour le bonheur des fans. Le FCIQ fait aussi son retour avec de nouveaux rôles, et plus de libertés offertes dans vos approches tactiques.

Avec ces ensembles, nous compterons évidemment une nouvelle caméra dynamique pour le mode Ultimate Team et Rush, avec la possibilité de coupler différents commentateurs ou commentatrices, seulement pour la version anglaise. Autant dire qu’EA Sports n’a pas fait les choses à moitié, en ajoutant et en corrigeant de nombreux aspects qui, on l’espère, ne seront pas tués dans l’œuf avec les mises à jour post lancement. Au passage, on notera aussi une refonte complète de la fatigue. Sur tous les modes excepté Clubs, seuls les joueurs contrôlés par l’IA la ressentiront, à l’exception du joueur que vous contrôlez à l’instant T.

Carrière, Ultimate Team, Clubs… Des retouches rafraîchissantes ?

Toujours côté nouveautés, le mode carrière n’est pas en reste. D’ores et déjà pas moins de 30 ligues et de 750 équipes seront de la partie sur ce mode. Les développeurs introduisent le mode manager live, qui n’est autre qu’une version améliorée du mode carrière manager. Ici, vous devrez toujours choisir un entraineur déjà existant ou que vous pouvez créer de toutes pièces, et régler divers paramètres. Il y en a d’ailleurs beaucoup plus que dans le précédent volet, et avec la possibilité cette fois-ci de jouer avec des icônes, que vous pourrez mélanger avec une équipe existante. Cette année, vous aurez déjà quatre icônes incluses d’office avec Patrick Kluivert, Juan Sebastian Veron, Fernando Torres et Marinette Pichon.

D’autres arriveront par la suite au fil de l’année, ou en guise de récompenses en jeu. Les joueurs précommandant le jeu auront accès à d’autres icones supplémentaires comme Alex Morgan, Zlatan Ibrahimovic, et Tony Kroos. Ceci est alléchant sur le papier, et donnera la possibilité aux joueurs de jouer avec leurs idoles qui ont marqué le football féminin ou masculin. Pour en revenir sur le mode manager live, notez qu’il sera possible de simuler cinq ligues différentes. Vous aurez ainsi une vue globale des joueurs que vous voudriez enrôler, tout en ayant un œil sur la situation des autres entraineurs, histoire de savoir s’ils sont sur la sellette pour, pourquoi pas, prendre leur place. Des entraineurs intérimaires pourront même rester dans un club si les résultats sont positifs, de quoi renforcer le réalisme du mode carrière.

En plus d’y intégrer évidemment le gameplay authentique qui proposera des matchs plus conformes à la réalité, des événements inattendus viendront compléter ce mode carrière. A l’image d’une situation ayant réellement eu lieu, avec l’équipe de Salernitana qui a dû déclarer forfait pour un match important contre la Sampdoria de Gênes pour cause d’intoxication alimentaire sur huit joueurs. Voilà le genre de cas de figure que vous pourrez retrouver, avec aussi des joueurs pouvant revenir blessés de sélection ou bien une arrivée de nouveaux investisseurs pour votre club. Ce genre d’événements seront de la partie via un paramètre réglable, gonflant un peu plus le réalisme du titre.

Vous aurez aussi la faculté d’ajouter d’autres événements pour certains clubs, comme des déboires financiers qui peuvent survenir. Pour finir, les coachs pourront tout aussi bien quitter le club comme prendre leur retraite. Il faut également souligner que les données fournies seront les plus crédibles et complètes possibles, avec un système de transfert mieux fignolé, notamment sur les prêts des joueurs. Au passage, les maillots rétro feront leur retour sur le mode carrière, et des défis comme éviter la relégation avec une équipe lanterne rouge au milieu de la saison. Vous pourrez aussi batailler pour le titre en ayant quelques points de retards, à l’image de l’Ajax qui a perdu le titre à la dernière journée au profit de Feyenoord, alors que cette équipe avait 9 points de retard.

C’est alléchant, et concernant rapidement la carrière de joueur, les archétypes seront LA nouvelle mécanique de jeu pour façonner votre joueur. En supplément de nouvelles origin story dont une centrée sur le poste de gardien, ces archétypes vont vous permettre de créer votre joueur avec un style de jeu bien défini. Cela sera un peu à la manière des styles de jeu de joueurs existant, et vous pourrez améliorer tout cela en montant de niveau, et en débloquant de nouvelles sous-classes d’archétypes qui rendront votre joueur plus efficace avec quelques bonus supplémentaires. Le système est plutôt alléchant. En revanche, une fois l’archétype choisi pour votre joueur, vous ne pourrez plus le changer contrairement au mode Clubs, qui sera plus permissif.

Vient le fameux mode Ultimate Team. Cette année, le titre, en plus de bénéficier d’une jouabilité compétitive pour satisfaire les joueurs orientés arcade, introduit le mode tournois. Vous gagnez des récompenses intéressantes en jouant à ce mode avec plusieurs manches. Pour passer chaque palier, il y aura des règles très spécifiques, comme gagner le match par deux buts d’avance. Chose intéressante, vous jouerez automatiquement contre un autre joueur au même stade que vous du tournoi. Les événements en direct sont également de la partie, vous forçant à ne pas jouer avec la même équipe. Notez toutefois qu’il ne sera pas nécessaire de gagner des matchs pour obtenir des récompenses, rendant la chose plus juste pour chaque joueur.

Dans les autres éléments passionnants d’Ultimate Team, le mode Rivals arrivera avec un système de primes. Sous forme d’objectif par match, ces derniers vous autoriseront à gagner quelque chose même si vous perdez le match. En marquant en dernier alors que vous perdez par exemple, vous pourrez toujours repartir avec une petite récompense malgré la défaite. De plus, un système de checkpoint sera présent pour les divisions, histoire de ne pas rester bloqué et frustrer les joueurs. Enfin, un bonus de série de victoire sera aussi là, afin de vous octroyer quelques récompenses excitantes. Des récompenses qui seront soit de l’expérience, ou bien du cosmétique. C’est tout ce qu’il y aura à se mettre sous la dent, hormis la suppression des playoff, et de quelques événements éphémères pour faire vivre le mode Ultimate Team.

Enfin, nous avons le mode clubs. Cette année, le mode a déjà subi une refonte (encore…) de l’interface, et il faut savoir qu’il sera possible de rejoindre trois clubs en même temps. Cela vous donnera la faculté de jouer avec un maximum d’amis différents, et de varier les plaisirs. Comme pour le mode carrière joueur, le mode Clubs se focalisera sur les archétypes lorsque vous créerez votre joueur. Concrètement, il s’agit bêtement des styles de jeu faisant office de classes, et ces archétypes seront à choisir par postes parmi trois choix. Que ce soit en attaque, en défense, au milieu ou en tant que gardien, il y en aura pour tous les goûts. Ces archétypes sélectionnés seront améliorables au fil du jeu en progressant avec votre joueur, et vous pourrez même en changer par la suite.

Ces améliorations vous donneront des bonus complémentaires qui feront de vous un magicien au milieu de terrain, ou un véritable renard des surfaces en attaque. D’ailleurs, vous aurez toujours ce système d’attribut, qui contribuera justement à upgrader votre archétype de fil en aiguille. Le mode Clubs se dotera de tournois en direct, de mises à jour régulières, mais aussi d’un système de boutique. Comme toujours, la micro-transaction sera une nouvelle fois au centre du débat. Cependant, la bonne idée pour ne pas perdre les joueurs arrivant en plein milieu d’année réside dans les cartes de boost. Cela permettra de rattraper suffisamment votre retard sur d’autres joueurs en avance, et récupérer diverses récompenses ou assez d’expérience pour rivaliser. L’équilibrage sera donc la colonne vertébrale de ce mode Clubs, qui bénéficiera d’une interface rafraîchie. En tout cas, c’est prometteur dans l’ensemble.

Cette première prise en main prometteuse ?

Nous avons pu tester une démo sur quelques jours à l’issue de cette grosse présentation des nouveautés d’EA Sports FC 26. Au programme, nous avons eu la possibilité de tester le mode coup d’envoi avec quatre équipes masculines et féminines. Tout d’abord, nous pouvions jouer, côté homme, le PSG, le Bayern, le Real de Madrid et enfin Liverpool. Côté femme, nous avions eu la possibilité de prendre le contrôle de l’OL, Chelsea, le Bayern ainsi que le Real de Madrid. Qui plus est, il était possible de jouer avec le gameplay authentique ou compétitif, histoire de voir la différence en matière de rythme et de construction du jeu.

Tout d’abord, il faut bien l’avouer, la jouabilité authentique offre effectivement un rythme plus posé et ralenti. Bien entendu, tout n’est pas encore parfait, mais qu’on soit clair, la construction est un réel plaisir, et avec un rythme de jeu qui devrait certainement plaire aux fans de simulation pure et dure. D’ailleurs, il faut savoir que les paramètres du jeu permettent presque de faire un gameplay mixte, dans la mesure où pas mal de curseurs sont à disposition pour personnaliser votre propre expérience de jeu. Mais dans les paramètres préréglés, le résultat est plutôt prometteur, avec un équilibrage qui semble bien fignolé.

Malheureusement c’est une autre histoire au niveau de la jouabilité compétitive. Force est d’admettre que le côté un peu plus rapide et arcade sur les frappes plaira aux joueurs. En revanche, nous restons très sceptiques sur le rythme du jeu, beaucoup trop exacerbé et allant un peu trop vite à notre goût. On ne doute pas qu’EA Sports trouvera les solutions adéquates pour équilibrer le gameplay compétitif, qui devrait certainement contenter les fans des modes de jeu en ligne sur EA Sports FC 26.

Maintenant, force est de constater qu’EA Sports FC 26 va certainement proposer un petit gap intéressant sur pas mal d’aspect du gameplay. Outre le FCIQ qui n’a pas foncièrement bougé, c’est sur les animations et le feeling global du jeu que nous sommes particulièrement séduits. Que ce soit dans la réactivité jusque dans le comportement des gardiens sur les 1v1 voire dans les tacles, tout y est infiniment plus propre. Avoir écouté la communauté semble avoir été bénéfique pour le développeur, qui est parti pour proposer, du moins sur le gameplay authentique, un réel plus dans la construction du jeu, bien plus crédible et avec un comportement du moteur physique qui nous a semblé soigné sur le peu de matchs joués. D’ailleurs, on reste bluffé par certains tirs, qui ont eux aussi été bien réalisés, avec notamment une physique de balle encore plus crédible que chez son aîné.

Cette impression enjouée sera une nouvelle fois à vérifier, comme le côté graphique du soft. Le jeu semble offrir pour le moment une amélioration graphique intéressante, avec quelques effets de lumière retravaillés et une modélisation soignée pour nous faire presque vivre un véritable match de foot. De plus, on apprécie sur l’interface de chaque joueur un petit curseur indiquant le pied fort de ce dernier, mais aussi un système d’étoile indiquant le niveau d’habileté du joueur en matière de dribbles, ainsi que les styles de jeu le définissant. Tous ces détails en jeu sont un léger plus, et ne demandent qu’à être appréciés sur le jeu final. Par ailleurs, les dribbles sont effectivement plus faciles à sortir sur cet épisode, montrant la volonté des développeurs d’offrir un côté accessible pour les néophytes, mais aussi un aspect simulation pour les puristes.

Que dire de plus sur EA Sports FC 26 en définitive ? Que l’on a tout simplement hâte de jouer à sa version finale. Entre les nombreux ajustements de gameplay en écoutant la communauté tout en peaufinant ou rafraîchissant certaines mécaniques de tous les modes de jeu existants, EA Sports FC 26 semble prêt à offrir une version infiniment supérieure à FC 25. Si nous avons encore des réserves sur le gameplay compétitif et quelques petits couacs dans le gameplay qui nous font encore tiquer, il faut bien avouer que cette nouvelle version d’EA Sports FC coche les cases pour devenir pratiquement une référence dans le jeu de football. Restons mesurés cependant, et voyons si son lancement nous offrira une expérience de jeu aussi optimale que cette démo pleine de promesses. Rendez-vous le 26 septembre prochain pour sa sortie sur PC et consoles, voire le 19 septembre si vous avez précommandé la version vous donnant accès au titre en anticipé.