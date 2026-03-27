Road To The Final !

Après la Team Of The Week numéro 28 et l’équipe Answer The Call, EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Road To The Final. La promotion met la lumière sur les perfomances des joueuses et joueurs lors des compétitions européennes que sont l’UEFA Champions League, l’UEFA Europa League, l’UEFA Conference League et l’UEFA Women’s Champions League.

Le système pour l’augmentation du général des cartes est le suivant : un PlayStyle blanc de plus s’il y a une victoire ou un nul en 1/4 de finale autant aller que retour, tous les rôles ++ ainsi qu’un +1 en mauvais pied et gestes technique s’il y a qualification en 1/2 finale, +1 en général s’il y a une victoire ou un nul en 1/2 finale autant aller que retour, un PlayStyle + s’il y a qualification pour la finale et si jamais l’équipe de la joueuse ou du joueur gagne la compétition, la carte obtient 96 de général avec 5 de mauvais pied et de gestes technique.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Mbappé (93), Salah (93), Musiala (92), Doué (92), Tchouaméni (92), Rashford (92), Bühl (92), Hincapié (91), Irene Paredes (91), Molina (90), Sancho (90), Sarr (90), Vicky Lopes (90), Dallinga (89), Koopmeiners (89), Engen (89), Lucas Beraldo (88) ou encore Feller (88).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.