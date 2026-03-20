Answer The Call !

Après la Team Of The Week numéro 27 et la deuxième équipe FUT Birthday, EA Sports FC 26 dévoile l’évènement Answer The Call. La promotion met en lumières les joueurs qui sont sur le point de représenter leur nation, autant les vieux briscards, les stars affirmées que les nouveaux venus prêts à tout emporter sur leur passage. Les cartes auront un +1 au général, 1 PlayStyle + et tous les rôles ++ si et seulement s’ils sont sélectionnés.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Bellingham (93), Alvarez (93), Kanté (92), Joao Neves (92), Gravenberch (92), Nico Williams (92), Simons (91), Tonali (91), Grimaldo (91), Adeyemi (91), Maguire (90), Stiller (90), Amrabat (90 ), Sané (90), Spinazzola (89) ou encore Yaremchuk (89).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.