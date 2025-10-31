EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de l’événement Ultimate Scream

Deuxième équipe Ultimate Scream !

Après la première équipe Ultimate Scream, EA Sports FC 26 dévoile la deuxième avec, encore une fois, de très jolies cartes. Rappelons que les joueurs et joueuses auront une amélioration Role + et Role ++ lors des prochaines pleines lunes, le 5 novembre et le 4 décembre. Voici la liste complète de cette deuxième équipe :

Dembélé (90)

Mariona (89)

Paolo Futre (89)

Sneijder (89)

Dybala (88)

Yaya Touré (88)

Machisio (88)

Griezmann (87)

Pulisic (87)

Ljungberg (87)

Matuidi (87)

Frimpong (86)

Joao Felix (86)

Cuadrado (86)

Beerensteyn (86)

Weah (85)

Seiwald (85)

Reuteler (85)

Svensson (84)

Francés (84)

Aigbogun (84)

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.