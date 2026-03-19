EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°27

Saros détaille ses fonctionnalités PS5 dans un nouveau trailer de gameplay

Exodus : Le RPG action-aventure futuriste revient avec une petite vidéo de gameplay, entre gunfight et exploration

Le Triple-i Initiative est de retour le 9 avril pour une troisième édition pleine d’annonces

The Last of Us : La série TV met à jour son casting dont notamment Patrick Wilson (Conjuring, Watchmen) en tant que père d’Abby

Dark Scrolls : le nouveau jeu des créateurs de Gato Roboto s’annonce sur PC et Nintendo Switch

THQ Nordic annonce plusieurs jeux sur Switch 2 (et Switch) pour 2026

Charlie Cox (Daredevil) va revenir dans le jeu vidéo après Clair Obscur: Expedition 33 avec un rôle plus important

Fortnite Chapitre 7 Saison 2 : Découvrez les trailers qui accompagnent le lancement de cette nouvelle saison Rivalités

Albion Online : une refonte graphique majeure et un mode 1vs1 annoncés avec Radiant Wilds

La série animée Final Fantasy IX serait à nouveau en production avec une première saison de 10 épisodes

Le PDG de NVIDIA répond aux critiques sur le DLSS 5 : « Ils se trompent complètement »

FBC Firebreak baisse définitivement son prix et offre deux Pass Ami pour tout achat

Suite à la catastrophe MindsEye, IO Interactive se sépare de Build A Rocket Boy et lui transfère les droits d’édition du jeu

City Hunter : Rejouer au seul jeu vidéo de la licence 36 ans après, c’est si bien que ça ?

Sekiro: No Defeat, l’animé basé sur le titre de FromSoftware, présente un deuxième trailer annonçant la diffusion pour 2026

Starfield arrive sur PS5 avec une énorme mise à jour et un nouveau DLC le 7 avril

[MAJ] Death Stranding 2 On the Beach : La sortie PC va s’accompagner d’une mise à jour sur PS5 avec plein de petits ajouts

On a rejoué à Pragmata et il pourrait bien être le prochain hit de Capcom

Xbox Game Pass : Disco Elysium, Absolum, Like a Dragon: Infinite Wealth et d’autres rejoignent le catalogue

Le PlayStation Portal se met lui aussi à jour pour proposer du 1080p en Haute qualité

NVIDIA dévoile son DLSS 5 censé améliorer le rendu de certains jeux, mais le résultat est loin de faire l’unanimité

Crimson Desert montre enfin du gameplay sur sa version PS5 de base, qui devrait rassurer une partie du public