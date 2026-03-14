FUT Birthday !

Après la Team Of The Week numéro 26 et la première équipe de l’événement actuel, EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe FUT Birthday. A noter que les cartes de la promotion rentrent dans les évolutions pour créer le ou les joueurs et joueuses de votre choix. Sans oublier les SBC et les évolutions qui viendront au fur et à mesure.

Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Puskas (94), Miyama (92), Pogba (92), Pedri (92), Pina (92), Eto’o (91), Karchaoui (91), Kompany (91), De Rossi (91), Lucio (91), Kudus (90), Baldé (90), Reiten (90), Mascherano (90), Hamsik (89), Hancko (89), Lacazette (89) ou encore Flint (88).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.