EA Sports FC 26 dévoile la première équipe Fantasy FC
Publié le :
Rédigé par Zedd
EA Sports FC 26 nous propose les joueurs et joueuses qui composent la première équipe Fantasy FC. Les joueurs et joueuses sont disponibles dans les packs pendant une semaine.
Fantasy FC !
Après la Team Of The Week numéro 23 et l’équipe Knockout Royalty, EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de leur nouvel événement appelé Fantasy FC. Les joueuses et joueurs présents dans cette promotion gagneront des bonus basés sur leurs performances personnelles ainsi que celles de leur club.
Vous allez pouvoir packer des joueuses et joueurs comme Palmer (92), Bruno Fernandes (92), Rafael Leao (92), Endrick (91), Salma Paralluelo (91), Diaby (90), Malen (89), ou encore Schlotterbeck (88). Sans oublier des Héros comme Yaya Touré (92), Di Natale (92), Stam (91) Paulo Futre (90) ou encore Al Owairan (90).
EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.
