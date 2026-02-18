EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°23

La saison 2 de Battlefield 6 transporte la guerre en Europe avec deux nouvelles cartes

People of Note : Le RPG musical d’Annapurna Interactive prend date et nous donne rendez-vous en avril

Le PDG d’Unity vous promet qu’il sera bientôt possible de générer des jeux très simplement à l’aide de l’IA générative

Zanerdin: The Unbound promet d’être un RPG gacha, mais sans microtransaction

Cthulhu: The Cosmic Abyss – Nous avons joué à ce thriller narratif ambitieux de Big Bad Wolf (The Council, Vampire: the Masquerade – Swansong)

Replaced aura encore du retard, la sortie est repoussée d’un mois

Pokémon Pokopia mobilise l’équipe la plus large jamais créée chez Omega Force

Le succès de Mewgenics se confirme, le jeu atteint déjà le million de ventes

Resident Evil Requiem : Des copies sont déjà dans la nature, gare aux fuites

Highguard aurait en partie été financé par le géant Tencent

EA Sports FC 26 : Une version d’essai gratuite arrive avec EA Sports FC 26 Showcase

WWE 2K26 détaille les nouveautés de ses modes Univers et Créations de la Communauté en vidéo

Dive or Die: Children of Rain : Dear Villagers dévoile un roguelite sous-marin lovecraftien

Activision débranche totalement Call of Duty: Warzone Mobile après son retrait des boutiques en ligne

6 jeux vont bientôt quitter le PlayStation Plus, dont Cris Tales et un jeu Tortues Ninja

Assassin’s Creed Shadows se met à jour et Ubisoft nous dit enfin quand l’extension arrivera sur Switch 2

NetEase lâche encore un autre studio avec Anchor Point, qui espère maintenant réussir en indépendant

Xbox Game Pass : Kingdom Come Deliverance II, The Witcher 3 et bien d’autres rejoignent bientôt le catalogue

Suite à l’annonce de Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Konami retire les épisodes originaux de la vente

Hasbro aurait fermé le studio Atomic Arcade, mais son jeu G.I. Joe Snake Eyes ne serait pas annulé

Le réalisateur du prochain film Resident Evil a carte blanche pour faire ce qu’il veut avec la licence

Malgré le nouveau jeu Castlevania, Evil Empire va continuer de mettre à jour The Rogue Prince of Persia cette année