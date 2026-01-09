EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe Time Warp

Deuxième équipe Time Warp !

Après la Team Of The Week n°17 et la première équipe Time Warp, EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de ce même événement appelé Faille temporelle. Rappelons que cette nouvelle promotion rend hommage à certains des plus grands noms du football, âgé(e)s de 32 ans actuellement ou plus. A noter également que toutes les cartes ont directement trois de collectif, ce qui est tout de même un gros avantage.

Vous allez donc avoir la possibilité de packer des joueurs et joueuses comme Cristiano Ronaldo (90), Müller (89), Walker (89), De Gea (89), Casemiro (89), Sissoko (88), Lala (87), Lees-Melou (87), et tant d’autres. Sans oublier les Icônes Van Basten (92), Sawa (92), Moore (91), Lahm (90) et Nedved (89).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.