EA Sports FC 26 dévoile la première équipe Time Warp

Première équipe Time Warp !

Après la troisième équipe Jokers Hiver et la Team Of The Week n°16, EA Sports FC 26 dévoile le début de l’évènement Time Warp ou Faille Intemporelle. Cette nouvelle promotion rend hommage à certains des plus grands noms du football, âgé(e)s de 32 ans actuellement ou plus. A noter que toutes les cartes ont directement trois de collectif, ce qui est tout de même un gros avantage.

Vous allez donc avoir la possibilité de packer des joueurs et joueuses comme Messi (90), Suarez (89), Carvajal (89), Pogba (89), Xhaka (89), Reus (89), Popp (89), Mata (88), Fishlock (88), Smalling (87) et tant d’autres. Sans oublier les Icônes Garrincha (93), Pirlo (91), Puyol (89), Barnes (89) et Kean (88).

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.