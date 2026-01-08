EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°17

GTA 6 : Le contenu du jeu ne serait pas encore finalisé selon Jason Schreier

L’organisme PEGI classe Life is Strange: Reunion, un épisode encore non annoncé

Sony dévoile une nouvelle gamme de couleurs pour les façades et la manette DualSense de la PS5

Clair Obscur: Expedition 33 : Le lead designer du RPG partage son seul regret concernant le contenu annexe du jeu

Ubisoft ferme son studio à Halifax comprenant 71 personnes, quelques jours après la syndicalisation de cette équipe

Splitgate Arena Reloaded : Le studio s’exprime sur le manque de joueurs sur Steam et tente d’être confiant

Parasite Mutant : Le jeu inspiré de Parasite Eve a droit à une démo sur Steam

Soldes d’hiver 2026 : Découvrez les offres jeux vidéo, consoles, high-tech et collectors

Aux États-Unis, les 5 jeux les plus joués sur les consoles PlayStation en 2025 sont les mêmes qu’en 2024

Amazon Prime Gaming : Voici les 11 jeux ajoutés dans l’abonnement en janvier avec Civilization VI

CES 2026 : ASUS accélère sur les PC IA avec les Zenbook, ProArt et ExpertBook nouvelle génération

CES 2026 : ASUS ROG annonce ses nouveaux Zephyrus, un Duo double écran OLED et une collaboration avec Kojima Productions

Amazon révèle le casting complet de sa série Tomb Raider avec Sophie Turner et Sigourney Weaver

007 First Light : James Bond fait le beau avec le DLSS 4 tandis que les configurations PC du jeu sont révélées

Romeo is a Dead Man pose les bases de son histoire dans une nouvelle vidéo

Xbox Game Pass : Star Wars Outlaws, MIO: Memories in Orbit, Resident Evil et d’autres pour ce mois de janvier prometteur

PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Janvier 2026

Sony a déposé un brevet pour une fonctionnalité qui laisserait l’IA prendre le relais si vous êtes bloqués

Ces 15 jeux français qu’il ne fallait pas louper en 2025

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles se vend bien et passe la barre du million

Divinity: Original Sin II – Enhanced Edition, on fait le point sur la version Switch 2

Une démo de Dragon Quest VII Reimagined s’annonce pour le 7 janvier, disponible sur toutes les plateformes