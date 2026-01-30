EA Sports FC 26 dévoile l’événement Futures Stars

Première équipe Futures Stars !

Après la Team Of The Week numéro 20, EA Sports FC 26 dévoile la première équipe d’un événement bien connu des fans d’Ultimate Team : Futures Stars. Cette promotion célèbre les joueuses et joueurs de moins de 23 ans qui vont façonner l’avenir du football. Vous allez pouvoir donc packer des joueurs comme Estevao (91), Doué (91), Woltemade (90), Carreras (90), Rodrigo Mora (88) ou encore O’Reily (88).

Le contenu est encore bien présent cette semaine (presque à nous faire tourner la tête, pour notre plus grand plaisir, non ?) avec également des Icônes et des Héros que sont Diego Maradona (96), Eusebio (94), Xavi (93), Baresi (92), Didier Drogba (91), Cesc Fabregas (91), Pichon (90), McManaman (89) et Beasley (88).

Ce n’est pas tout, en plus de cet événement, vous allez avoir la possibilité de faire évoluer des joueuses et joueurs avec la restriction d’âge comme critère premier. Ce sera à vous de vous créer la Future Star de vos rêves. Jamais deux sans trois en terme de nouveautés, puisque FC 26 accueille également deux nouveaux Héros : Micah Richards et Cesc Fabregas.

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.