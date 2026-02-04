EA Sports FC 26 dévoile la Team Of The Week n°21

Austin Wintory (Sword of the Sea) s’exprime sur son Grammy et sur l’absence de nomination pour Clair Obscur: Expedition 33

Nintendo reconnait que la Switch 2 s’en sort mieux au Japon qu’ailleurs, et parle des conditions pour une éventuelle hausse de prix

Suda51 dit non à l’IA générative pour Romeo is a Dead Man, pendant que NetEase continue ses recherches dans ce domaine

Les 30 ans de la licence Pokémon vont démarrer avec une vidéo spéciale qui sera diffusée lors du Super Bowl

Epic Games veut bien admettre que son launcher est nul, et promet des améliorations

Animula Nook : Le jeu de simulation cozy et tout mignon de Tencent sera bientôt jouable avec une alpha

Un Nintendo Direct Partner Showcase centré sur les éditeurs tiers aura lieu ce 5 février

Take-Two promet que GTA 6 ne comportera aucun élément créé avec l’IA générative

Selon le CV de l’actrice Caitlin Thorbrun (Kos Mos), un nouveau Xenoblade Chronicles serait prévu en 2026

AMD indique que la prochaine génération de consoles Xbox sera lancé en 2027

Après avoir été reportée, la version Switch 2 de Borderlands 4 est mise en pause

GTA 6 maintient sa date de sortie et devrait donner des nouvelles cet été, la version physique ne sera pas décalée

Mario Tennis Fever : on y a joué, une première prise en main prometteuse sur Nintendo Switch 2 ?

Avowed et The Outer Worlds 2 ne se sont pas assez vendus, mais Grounded 2 sauve les meubles chez Obsidian

Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition : Rendez-vous au parc Bellabel révèle un potentiel encore largement exploitable

Xbox Game Pass : High on Life 2, Avatar: Frontiers of Pandora… voici les jeux qui arrivent en février dans l’abonnement

Virtual Boy – Nintendo Classics : nous avons essayé le retour inattendu du plus grand flop de Nintendo

Sony dépose un nouveau brevet, cette fois-ci pour créer des podcasts avec certains personnages via l’IA

Neverness to Everness : Le nouveau gacha des créateurs de Tower of Fantasy se montre en amont de sa bêta

Civilization VII célèbre son premier anniversaire avec plein de changements à venir

Alors que sa fréquentation est au plus bas, Highguard rend son mode 5vs5 permanent

La Switch 2 continue de cartonner avec plus de 17 millions de ventes, tandis que la Switch dépasse le score de la DS