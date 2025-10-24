EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Ultimate Scream

Première équipe Ultimate Scream !

Après la sixième équipe type de la semaine, EA Sports FC 26 dévoile le nouvel événement, intitulé Ultimate Scream. Une des promotions préférées des férus d’Ultimate Team fait son grand retour. Célébrez les facettes cachées de certaines des plus grandes stars du football, passées et actuelles, grâce à des changements de position authentiques et bien plus encore.

Les joueurs et joueuses vont évoluer au rythme du cycle lunaire. Au cours d’une quinzaine effrayante, les cartes auront deux mises à jour en direct : la première, liée à la pleine lune du 5 novembre, renforcera les joueurs avec un Role+, la seconde sera elle aussi liée à la pleine lune, mais à celle du 4 décembre et donnera un Role++. Toutes les mises à niveau seront permanentes.

Voici la liste complète de la première équipe :

Vinicius Junior (90)

Di Natale (89)

Mascherano (89)

Kimmich (89)

Debinha (89)

Karchaoui (88)

Hamsik (88)

Campos (88)

Mbeumo (87)

Crouch (87)

Rafael Leao (86)

Muller (86)

Tella (86)

Al Owairan (86)

Cabal (85)

Alex Berenguer (85)

Pablo Fornals (85)

Haley (85)

Da Costa (84)

Doué (84)

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.