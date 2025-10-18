EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de l’événement Ratings Reload

Deuxième équipe Ratings Reload !

Après la première équipe Ratings Reload, EA Sports FC 26 dévoile la deuxième (rappelons qu l’événement s’appelle « Réévaluations des notes » en français). Un manque de Playstyle ? Des statistiques basses ? Un joueur ou une joueuse qui mérite un 5 étoiles de mauvais pieds ? En somme, des joueurs et joueuses qui sont sous-évalué(e)s et méritent d’avoir une meilleure carte. L’événement en cours apporte donc certains des changements les plus demandés par la communauté. Voici la liste complète :

Shaw (90)

Messi (88)

De Bruyne (88)

Doué (87)

Szoboszlai (87)

Yildiz (87)

James (87)

Grimaldo (87)

Yoro (86)

Antony (86)

Dumfries (86)

Bacha (86)

Francisco Conceicao (85)

Beier (85)

Dunn (85)

Viggosdottir (85)

Ivan Romero (84)

Suzuki (84)

Zigiotti (84)

Kaminski (83)

Ojeda (83)

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.