EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Ratings Reload
Publié le :
Rédigé par Zedd
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Ratings Reload. Les joueurs et joueuses sont disponibles pendant une semaine dans les packs.
Première équipe Ratings Reload !
Après la deuxième équipe de l’événement intitulé Cornerstones, EA Sports FC 26 dévoile la première équipe Ratings Reload (Réévaluations des notes en français). Un manque de Playstyle ? Des statistiques basses ? Un joueur ou une joueuse qui mérite un 5 étoiles de mauvais pieds ? L’événement en cours apporte certains des changements les plus demandés par la communauté.Voici la liste complète :
- Alvarez (88)
- Son (88)
- Bronze (88)
- Olise (87)
- McTominay (87)
- Rodman (87)
- Eze (86)
- Romero (86)
- Ekitike (86)
- Cucurella (86)
- Salma Paralluelo (86)
- Cubarsi (85)
- Bobb (85)
- Thauvin (85)
- Wubben-Moy (85)
- Vignola (85)
- Dreyer (84)
- Damnjanovic (84)
- Morton (83)
- Matsukubo (83)
EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.
Date de sortie : 26/09/2025