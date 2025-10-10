EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Ratings Reload

Première équipe Ratings Reload !

Après la deuxième équipe de l’événement intitulé Cornerstones, EA Sports FC 26 dévoile la première équipe Ratings Reload (Réévaluations des notes en français). Un manque de Playstyle ? Des statistiques basses ? Un joueur ou une joueuse qui mérite un 5 étoiles de mauvais pieds ? L’événement en cours apporte certains des changements les plus demandés par la communauté.Voici la liste complète :

Alvarez (88)

Son (88)

Bronze (88)

Olise (87)

McTominay (87)

Rodman (87)

Eze (86)

Romero (86)

Ekitike (86)

Cucurella (86)

Salma Paralluelo (86)

Cubarsi (85)

Bobb (85)

Thauvin (85)

Wubben-Moy (85)

Vignola (85)

Dreyer (84)

Damnjanovic (84)

Morton (83)

Matsukubo (83)

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.