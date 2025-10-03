EA Sports FC 26 dévoile la deuxième équipe de l’événement Cornerstones

Deuxième équipe Cornerstones !

Après la première équipe de l’événement intitulé Cornerstones, EA Sports FC 26 dévoile la deuxième. Rappelons que les joueurs et joueuses, considéré(e)s comme des membres phares de leur équipe, obtiennent donc des cartes (« pierres angulaires » en français) qui apporteront des liens de collectif améliorés pour renforcer leur rôle en tant que pilier de votre équipe. Voici la liste complète :

Wirtz (89)

Cristiano Ronaldo (88)

Bright (88)

Alexander-Arnold (87)

Claudia Pina (87)

Little (87)

Joao Neves (86)

Adeyemi (86)

Orban (86)

Balde (86)

Stiller (85)

Kephren Thuram (85)

Pickford (85)

De Roon (85)

Terland (85)

Akliouche (84à)

Gunter (84)

Le Guilly (84)

Gomes (83)

Carles Gil (83)

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.