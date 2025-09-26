EA Sports FC 26 dévoile la première équipe de l’événement Cornerstones

Première équipe Cornerstones !

Cette semaine, après la deuxième TOTW, EA Sports FC 26 dévoile son premier événement intitulé Cornerstones. Les joueurs et joueuses, considéré(e)s comme un des membres phare de son équipe, obtiennent donc des cartes (« pierres angulaires » en français) qui apporteront des liens de collectif améliorés pour renforcer leur rôle en tant que pilier de votre équipe. Voici la liste complète :

Valverde (89)

Palmer (88)

Bruno Fernandes (88)

Reijnders (87)

Nico Williams (87)

Renard (86)

Diaz (86)

Oyarzabal (86)

Di Lorenzo (85)

Mancini (85)

Orsolini (85)

O’Sullivan (85)

Tillman (85)

Tolisso (85)

Yates (85)

Guzan (84)

Karl (84)

Charà (83)

Lauri (83)

Saadane (83)

EA Sports FC 26 est sorti le 26 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.