E3 2021 : Que peut-on attendre de la conférence Bandai Namco

Nous savons désormais que Bandai Namco présentera ses différents jeux lors d’une conférence/présentation pour l’E3 2021 qui se déroulera le 15 juin prochain. C’est l’occasion pour nous de vous proposer les jeux qui pourraient apparaitre durant l’événement. Voici les annonces et jeux que l’on attend de voir de la part de Bandai Namco dans les prochaines semaines. Notez que cette liste n’est pas exhaustive.

Les jeux qui vont forcément refaire parler d’eux

Bandai Namco a beaucoup de titres sur le feu, que ce soit ceux qui ont déjà été annoncés ou bien ceux qui sont déjà sortis mais qui s’enrichissent en différents DLC. Pour beaucoup, ils sont attendus pour cette année.

Scarlet Nexus

Plateformes : PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S

: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S Date de Sortie : 25 juin 2021

Bandai Namco communique beaucoup en ce moment sur Scarlet Nexus, une toute nouvelle licence qui est attendue pour cette fin de mois. Il est donc très probable que l’on ait droit à un trailer ou bien même une annonce de futurs contenus. Comme nous l’avions souligné dans notre aperçu, cet Action RPG dynamique semble assez prometteur, mais il est possible de vérifier cela par vous-même puisqu’une démo gratuite est disponible.

Le titre nous plonge dans une réalité alternative où les humains utilisent la psychokinésie pour se battre contre « les autres », des êtres qui cherchent à envahir la mégalopole de New Himuka. On retrouve une esthétique très japanime qui est plus que de circonstance puisqu’un anime produit par le studio Sunrise est en cours d’élaboration. Peut-être aurons nous un trailer durant la conférence.

Tales of Arise

Plateformes : PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S

: PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S Date de Sortie : 10 septembre 2021

Le prochain opus de la célèbre série d’Action RPG passe enfin à la nouvelle génération avec Tales of Arise, sans doute l’un des titres les plus attendus du catalogue de Bandai Namco avec un certain Elden Ring. Bien que l’on sache plus moins les grandes lignes et surtout sa date de sortie, nous aurons un tas d’informations distribuées au compte-gouttes jusqu’au jour J. La conférence sera donc l’occasion de révéler de nouvelles choses que l’on espère croustillantes.

Des caméos ou encore des collaborations pour des costumes inédits ? Il n’est pas non plus exclu que nous ayons d’autres nouvelles concernant la série mis à part celles concernant les jeux mobiles. A l’heure où les remaster sont à la mode, on ne dirait pas non à un Tales of Rebirth ou un Tales of Destiny pour nos contrées.

The Dark Pictures : House of Ashes

Plateformes : Pc, PS4, Xbox One, PS5, et Xbox Series X|S

: Pc, PS4, Xbox One, PS5, et Xbox Series X|S Date de Sortie : ???

Après Man of Medan et Little Hope, Supermassive Games est prêt à terminer sa trilogie horrifique avec House of Ashes. Etant donné que nous avons pu l’approcher il y a peu de temps, on imagine que la conférence donnera enfin une date de sortie, le tout accompagné d’un trailer qui va bien pour nous filer les chocottes.

Pour resituer, nous sommes devant un jeu d’horreur très narratif qui nous place dans la peau de différents personnages. Les choix que nous ferons influeront notamment sur la vie et la mort de certains d’entre eux. Nous serons ici en plein cœur de la guerre en Irak de 2003 avec une troupe d’élite américaine qui va se retrouver sous terre pour affronter une menace surnaturelle.

Digimon Survive

Plateformes : PS4 et Switch

: PS4 et Switch Date de Sortie : ???

Digimon Survive a malheureusement été l’un des nombreux projets de 2020 repoussé en 2021 en raison de la crise sanitaire. On espère donc que cette nouvelle adaptation de la licence fera son grand retour lors de la conférence avec une date de sortie à la clé. Pour rappel, nous sommes devant un mélange de visual novel et de tactical RPG. Des adolescents seront transportés dans un monde hostile qui semble bien plus sombre par rapport aux standards de la série.

Les choix narratifs seront légion et auront un impact sur la fin du jeu ainsi que sur les digivolutions de votre digimon.

Elden Ring

Plateformes : PC, PS4, Xbox One

: PC, PS4, Xbox One Date de Sortie : ???

C’est LE jeu qui est sur toutes les lèvres à chaque événement. Elden Ring est le monde ouvert ambitieux hyper attendu de la part des fans du studio From Software. Après quelques remous en mars dernier avec des fuites de trailer assez brumeuses, de fortes rumeurs laisseraient penser qu’il sera bien présent lors de cette conférence. Quoi de mieux qu’un événement aussi iconique que l’E3 pour du gameplay, et pourquoi pas une date de sortie.

C’est ce que l’on espère en tout cas avec un gros focus sur le monde ouvert, les mécaniques de jeu et le lore puisque l’on rappelle que George R.R. Martin (l’auteur de Game of Thrones) a participé à l’élaboration en tant que consultant. Toutefois, il se pourrait que l’on ait affaire à une nouvelle déception en ne le voyant pas du tout ou très brièvement.

Les adaptations de mangas/animes

Bandai Namco est le spécialiste des adaptation de célèbres mangas ou anime en jeux vidéo (ceux du Shonen Jump évidemment) sur console et PC. Alors que l’on connait certains d’entre eux, nous pourrions bien avoir quelques surprises. C’est l’occasion de rêver un peu concernant des franchises qui ont connu un grand succès. Il n’est pas exclu d’avoir une annonce pour une nouveau DLC de Dragon Ball Z Kakarot étant donné que celui autour du Trunk du futur sortira le 11 juin prochain.

Un nouveau jeu Dragon Ball ?

Avec un Dragon Ball FighterZ et un Dragon Ball Z Kakarot qui ont très bien marché commercialement, il ne serait pas étonnant d’avoir l’annonce d’un nouveau titre autour du célèbre manga de Toriyama. Malgré des jeux à la qualité variable, la franchise reste une valeur sûre dans le jeu vidéo d’autant que l’annonce récente d’un nouveau film pour Dragon Ball Super le remet encore plus d’actualité.

Ce serait d’ailleurs l’une des pistes puisque la suite de Dragon Ball Z n’a pas vraiment eu de titre dédié pour le moment.

Une nouvelle adaptation pour un gros nom du Jump ?

Dragon Ball est une prédiction qui ne prend pas trop de risques mais permettons-nous de rêver un peu en espérant quelque chose d’un peu plus surprenant. Vous avez peut-être vu passer une rumeur concernant un jeu de combat My Hero Academia par Arc System Works. Même si rien ne laisse supposer que ce soit crédible, il faut avouer que l’idée est assez alléchante. Parmi les autres suggestions de notre part, on espère un nouveau RPG (et meilleur) One Piece entièrement consacré à Wano, un jeu Jujutsu Kaisen. Ou encore le rêve ultime, un action-rpg en monde ouvert HunterXHunter.

Voici ce que l’on peut attendre du côté de chez Bandai Namco. Notons également que l’on pourrait avoir des nouvelles de Guilty Gear Strive en matière de contenu même si cela parait un peu tôt après sa sortie le 8 juin 2021. Pour rester dans les jeux de combat, on peut aussi s’attendre à du Tekken avec, pourquoi pas, l’annonce de Tekken 8 ou Tekken Tag 3 même si on imagine qu’une nouvelle de ce genre aurait plus de chance de tomber lors de l’EVO 2021.

Et vous, qu’attendez-vous de Bandai Namco durant cet été ? N’hésitez pas à partager votre avis en nous listant vos attentes !