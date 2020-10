Digimon Survive est définitivement repoussé à 2021

On pressentait depuis quelques semaines que Bandai Namco s’apprêtait à repousser la date de sortie de Digimon Survive, initialement prévu pour sortir cette année. Tout cela devient officiel aujourd’hui, et le jeu ne verra pas le jour avant l’année prochaine.

Digimon fans, we have an important message from #Digimon game producer, Habu Kazumasa: pic.twitter.com/DtJhLiTwlR

— Digimon Games (@digimon_games) October 15, 2020