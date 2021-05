Aperçu Scarlet Nexus – Nos impressions sur la démo disponible sur Xbox One et Xbox Series

Un mois avant sa sortie, Scarlet Nexus reste encore mystérieux pour beaucoup de personnes, notamment pour ce qui est de ses mécaniques de gameplay qui se basent sur la télékinésie (ou psychokinésie). Afin de rendre les choses plus concrètes, Bandai Namco a eu la bonne idée de proposer une démo jouable de son prochain Action-RPG, disponible dès maintenant sur Xbox One et Xbox Series, et qui arrivera le 28 mai sur PS4 et PS5. Voici nos premières impressions sur cette nouvelle licence.

Conditions d’aperçu : Nous avons testé la démo deux fois pendant environ une heure, une fois avec chaque personnage, le tout sur Xbox Series.

Un faux air de déjà-vu

Parlons tout de suite de l’éléphant dans la pièce, oui, Scarlet Nexus fera forcément penser à Astral Chain, que ce soit via sa direction artistique, son univers, et même son gameplay.

On se retrouve ici devant une réalité alternative où les humains sont capables de psychokinésie et peuvent communiquer et déplacer des objets de cette manière, avec des étranges créatures nommées les « Autres » qui viennent envahir la mégalopole de New Himuka, une ville au style brainpunk, comme aiment à le rappeler les créateurs du jeu (qui ont notamment travaillé sur Tales of Vesperia et God Eater). Et pour finir sur le jeu des ressemblances, Scarlet Nexus nous propose aussi d’incarner deux personnages jouables, Yuito Sumeragi et Kasane Randall, comme le faisait le jeu de PlatinumGames.

Là encore, la différence entre les deux personnages ne saute pas aux yeux, dans la mesure où certains dialogues et scènes restent les mêmes d’un personnage à l’autre, contrairement au style de combats de ces deux héros. On ne rentrera pas trop dans les détails du scénario car la démo ne laisse pas vraiment entrevoir l’intrigue, mais n’allons pas crier au plagiat trop tôt, car Scarlet Nexus retrouve bien vite sa singularité, notamment manette en main.

Des combats plus profonds qu’espéré

En dehors des règles classiques de l’Action-RPG moderne, les pouvoirs de Yuito et Kasane changent vite la donne et nous offrent tout un tas de possibilités lors des combats. Le système de psychokinésie est très simple à utiliser et ne requiert que l’utilisation d’une seule touche pour lancer la plupart des objets sur vos ennemis, avec parfois quelques QTE à effectuer pour les objets les plus lourds.

Entre cela et les facultés de nos héros au corps à corps, le gameplay du titre se montre très dynamique tout en évitant d’être trop rentre-dedans, malgré ce que l’on pourrait croire. La poussée cérébrale, une sorte d’état secondaire, permet d’accélérer encore le tout en renforçant notre héros et en le rendant plus rapide. Outre la psychokinésie, le coeur du gameplay se situe dans la gestion des compétences des alliés, disposant tous de pouvoirs spécifiques.

Chaque coéquipier peut prêter son pouvoir à Yuito ou Kasane via des raccourcis afin de faire face à tous les types d’ennemis et exploiter leurs faiblesses. Il est par exemple possible « d’enchanter » nos attaques avec du feu ou de la foudre pour faire face à des ennemis craignant ces éléments, ou de les électrocuter après avoir lancé un conteneur d’eau sur eux, par exemple. On a également droit à des personnages qui feront office de bouclier, d’autres qui ralentiront le temps, etc.

De quoi nous permettre de jongler à la volée entre toutes ces capacités pour contrôler le champ de bataille, afin de réduire le bouclier des adversaires pour effectuer un finish-move avec style. Il est également possible d’appeler des alliés pour qu’ils effectuent des attaques ponctuelles, à défaut de pouvoir les contrôler.

Autant dire que même en quelques minutes, le système nous a déjà semblé être assez complet et divertissant, et c’était sans compter sur l’arbre d’amélioration du personnage qui offre des compétences et des mouvements en plus. L’aspect RPG avec la présence d’équipements (voire de costumes) a de quoi nous donner envie de voir à quel point cette partie sera développée dans le jeu complet. On a également hâte de voir s’il sera possible d’avoir vraiment le choix entre tous nos coéquipiers lorsque l’on partir en mission, mais la démo était forcément limitée de ce côté là.

Un aspect technique mitigé

Il faut en revanche avouer qu’avec ce déluge de pouvoir, il est parfois difficile de bien s’y retrouver sur le terrain, notamment à cause d’un lock peu efficace couplé à une caméra qui peine un peu dans les endroits clos. On peut dire que c’est l’apanage de tous les A-RPG de la sorte, mais c’est nécessaire de le souligner.

Si l’on reste sur l’aspect esthétique du titre, nous avons également pu noter des éléments du décor qui « poppaient » au fil de notre avancée, alors que les environnements traversés ne sont pour l’instant que des couloirs. Rien de bien gênant cela dit, et cela est compensé par la direction artistique du titre qui offre certains panoramas sympathiques.

En revanche, c’est le sans faute sur le chara-design, avec un rendu anime du plus bel effet, encore plus propre que ce que l’on pouvait retrouver dans Code Vein. L’ADN Bandai Namco sans doute, et même si on aurait aimé que certaines scènes ne se limitent pas à des plans fixes façon saynètes, il faudra attendre de voir le jeu complet pour juger la mise en scène.