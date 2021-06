Dragon Ball Z Kakarot : Le DLC Trunks – Le Guerrier de l’Espoir arrivera le 11 juin

Si les deux premiers DLC de Dragon Ball Z Kakarot lorgnait sur Dragon Ball Super, Le DLC Trunks – Le Guerrier de l’Espoir nous offrira un léger retour en arrière, peut-être pour se préparer à l’adaptation de l’arc Zamasu, qui sait. Après avoir révélé des images durant des semaines, Bandai Namco annonce enfin la date de sortie de ce contenu.

Gohan s’échauffe contre les cyborgs

Le 3ème DLC de #DragonBall Z: Kakarot, -Trunks- Le Guerrier de l'Espoir, sera disponible le 11 juin ! Pour vous faire patienter, voici un aperçu du combat entre Gohan contre C-17 et C-18 🤜🤛 pic.twitter.com/oc50DD0kZ6 — BANDAI NAMCO FR (@BandaiNamcoFR) June 2, 2021

Vous pourrez donc (re)découvrir cette histoire dans Dragon Ball Z Kakarot dès le 11 juin prochain. Ce contenu sera visiblement le dernier du Season Pass, mais un second pass est nettement envisageable. On peut voir dans le tweet ci-dessus un extrait de l’un des combats contre C-17 et C-18, où Gohan tente tant bien que mal de repousser les cyborgs.

Dragon Ball Z Kakarot est disponible sur PC, PS4 et Xbox One.