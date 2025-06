Dying Light: The Beast : Techland annonce la date de sortie du spin-off de sa saga zombiesque avec un trailer de gameplay

Dans ce nouvel opus au départ prévu pour être un DLC avant de passer stand alone, vous incarnez à nouveau Kyle Crane, le héros du premier opus, en quête de vengeance après avoir été retenu captif dans un laboratoire durant 13 années par le Baron. Torturé au nom de la science pendant des années, le voilà échappé de ce complexe et devant lutter pour sa survie et contre lui-même, son ADN étant toujours mi-humain, mi-zombie, lui permettant de varier son approche à tout moment.

Libérez La bête en vous

Au croisement d’un jeu en monde ouvert et d’un jeu d’action/survival horror, Dying Light: The Beast se déroule dans la dangereuse vallée de Castor Woods, où alliances et trahisons fleuriront comme zombies la nuit, puisqu’une fois de plus, vous pourrez explorer la journée, mais la nuit s’avèrera nettement plus difficile avec le réveil des pires horreurs jusqu’alors cachées.

Toujours aussi brutal, sanguin et gore, le monde se prête aussi toujours autant au parkour à la première personne, puisque vous pourrez sauter de toit en toit et escalader tous les obstacles devant vous grâce à un système de mouvement amélioré et accessible. Sinon, vous pouvez aussi très bien foncer à bord de votre véhicule tout-terrain et découvrir la majestueuse vallée de Castor Woods, inspirée des Alpes suisses, le tout en solo ou en équipe de 2 à 4 joueurs ou joueuses. Notons que nos confrères d’IGN ont publié une vidéo de 30 minutes de gameplay exclusif dans la foulée de la conférence.

Dying Light: The Beast est désormais daté : sortie prévue le 22 août prochain sur PC, PlayStation 5 (et PlayStation Pro) et Xbox Series X/S. Il vous en coûtera 59,99€ pour l’édition classique ou 69,99€ pour l’édition Deluxe, mais pour ce prix, vous recevrez aussi le pack de cosmétiques Héros de Harran. À noter que les possesseurs de l’édition Dying Light 2: Stay Human Édition Ultime recevront aussi ce pack composé de la manière suivante :