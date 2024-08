Des zombies et un homme

Lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, Techland a annoncé Dying Light : The Beast. Il s’agit d’une nouvelle aventure qui, à l’origine, était pensé comme une extension de Dying Light 2 : Stay Human. Dans ce titre désormais stand-alone, les joueurs incarneront Kyle Crane, l’homme qui a sauvé un grand nombre de personne lors de la première pandémie. Après plus de dix ans de captivité, le voilà de retour avec de nouvelles compétences . Les fans seront d’ailleurs ravis d’apprendre que le doubleur du personnage, Roger Craig Smith, fera son grand retour. Ce dernier a d’ailleurs déclaré :

Revenir dans la peau de Kyle Crane, c’est comme retrouver un vieil ami. Et même s’il a traversé une période terrible, il reste un héros légendaire.

Dying Light : The Beast n’est plus un DLC, c’est un jeu complet et autonome

Du côté du cadre, on évoluera à Castor Woods, une ancienne région touristique populaire petit à petit envahie par les zombies. Les personnes saines ne sont plus très nombreuses, mais on trouvera des sites naturels, des petits villages ou encore quelques zones industrielles. Evidemment, on retrouvera les déplacements emblématiques de la licence, avec du parkour, du tir, le pilotage de véhicule et beaucoup d’action. Le cycle jour / nuit sera aussi présent, de même que la coopération à quatre joueurs. Comme toujours, il sera plus facile de survivre en journée, la nuit étant le moment où les créatures deviennent plus dangereuses que jamais.

Des années d’expérimentation brutale ont fait des ravages, mais l’ADN du zombie et le vôtre sont désormais intimement liés, ce qui vous permet de libérer une puissance bestiale. Elle coule dans vos veines. Personne ne peut vous l’enlever. Utilisez-la. Et vous découvrirez que ce n’est pas qu’une malédiction.

D’après les informations communiquées par Techland, Dying Light : The Beast est une aventure autonome qui offrira plus 18 heures de gameplay. La situation du titre est un peu particulière et Techland le sait. C’est pourquoi le studio a annoncé que les possesseurs de l’édition Ultimate de Dying Light 2 recevront gratuitement une clé d’accès à Dying Light The Beast. Les autres joueurs pourront acheter cette nouvelle expérience séparément.

La sortie de Dying Light : The Beast est attendue à une date encore inconnue sur Steam, l’Epic Games Store, Xbox et PlayStation.