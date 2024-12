Dying Light: The Beast dévoile un nouveau trailer avec Kyle Crane et le Baron

Kyle Crane reprend du service

Kyle Crane n’était pas le héros de Dying Light 2, mais il fera son grand retour dans Dying Light: The Beast avec une toute nouvelle aventure centrée sur lui. Au cœur de l’histoire se trouve Marius Fischer, surnommé le Baron, dernier héritier d’une puissante dynastie pharmaceutique de Castor Woods. Visionnaire sombre et calculateur, il est convaincu que la survie de l’humanité nécessite des sacrifices extrêmes. Fischer mène des expériences brutales sur des souches de virus obscures, utilisant Kyle Crane comme sujet pendant plus de 13 ans.

Son objectif reste un mystère, mais son credo est clair : la fin justifie les moyens. Fischer ne prend aucun plaisir à la souffrance qu’il inflige, mais il l’accepte comme un mal nécessaire pour réaliser son idéal d’ordre. Face à un tel adversaire, Kyle Crane n’a d’autre choix que de puiser dans une rage alimentée par des années de torture.

Le titre adopte une fois de plus un monde ouvert, mais avec une ambiance plus sauvage, proche de celle du DLC The Following. Kyle pourra explorer librement durant le jour et affronter les dangers de la nuit, où les zombies sont dans leur élément. Heureusement, il pourra compter sur l’ADN de zombie et les expérimentations qu’il a subies pour tirer parti de pouvoirs bestiaux. Cependant, ces capacités viennent avec un risque : s’il se laisse submerger par sa soif de vengeance, il pourrait devenir le monstre qu’il combat.

Dying Light: The Beast est attendu pour 2025 sur PC, PlayStation et Xbox.