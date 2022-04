Dying Light 2 : Le New Game+ arrive dès cette semaine avec la version 1.3.0

Dying Light 2 se porte actuellement très bien, et Techland n’a pas hésité à nous le faire savoir en actualisant les chiffres de ventes de son dernier titre, qui se portent à 5 millions d’exemplaires vendus pour ce second épisode en seulement quelques semaines de commercialisation. Un très beau chiffre qui permet d’envisager sereinement l’avenir et le support du jeu, ce qui passera tout d’abord par la mise à jour 1.3.0, dont Techland nous avait promis des nouvelles pour cette semaine.

Un patch très attendu par la communauté

C’est dans une nouvel épisode de Dying 2 Know que le studio fait le point sur cette mise à jour à venir, qui comprendra notamment le New Game+ tant attendu, qui permettra enfin d’explorer de nouveaux choix dans l’aventure sans perdre la progression de son personnage. Ce mode arrivera donc le 27 avril prochain, soit mercredi, en même temps que la mise à jour.

Parmi les autres nouveautés, on notera l’ajout de défis supplémentaires de parkour, une trentaine de nouveaux inhibiteurs pour continuer à développer son personnage, et quelques corrections au passage.

Dying Light 2: Stay Human est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.