Dying Light 2: Stay Human lance la bêta de son nouveau mode de jeu coop, le Raid de la Tour

Mais c’est sans Iko Uwais

C’est un vrai hommage au film The Raid qu’opère ici Techland avec ce nouveau mode de jeu, comme en témoigne le key art partagé par le studio qui fait référence au long-métrage de Gareth Evans. Avec le Raid de la Tour, vous serez invités vous et vos amis dans un mode de jeu coop dans lequel vous grimperez les étages pour abattre tous les zombies du coin, avec des pièges et des surprises sur la route.

Vous pourrez accéder à cette bêta jusqu’au 18 juillet prochain, avec des mises à jour à découvrir toutes les semaines. Voici le planning partagé par le studio concernant cette phase de bêta :

27 juin – Lancement de la bêta raid de la tour

12 étages

20 modificateurs

5 nouveaux niveaux à atteindre avec Jai et 5 nouvelles récompenses à débloquer

4 juillet – Mise à jour de la 2ème semaine

Ajout d’une nouvelle difficulté « Mode élite » : terminez 4 étages (contre 3 précédemment) face à des ennemis plus redoutables et l’endurance stratégique activée, mais vous obtiendrez de meilleures récompenses

3 nouveaux étages (soit 15 au total)

10 nouveaux modificateurs (soit 30 au total)

4 nouvelles récompenses (jusqu’à un total de 9)

11 juillet – Mise à jour de la 3ème semaine

7 nouveaux modificateurs (jusqu’à un maximum de 37)

3 nouvelles récompenses (jusqu’à un maximum de 12)

2 récompenses en PR de Jai en terminant les raids de la tour

Dying Light 2: Stay Human est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.