Dying Light 2 : 5 millions de copies vendues, tandis que le premier épisode culmine à 20 millions

Malgré l’embouteillage des sorties en février, Dying Light 2 faisait assurément partie des jeux les plus attendus de cette année étant donné l’engouement généré par le premier épisode. Deux mois après sa sortie, le titre de Techland est enfin prêt à nous partager des premières informations sur ses ventes, et sans surprise, le succès a bien été au rendez-vous pour ce second opus.

Du contenu annoncé la semaine prochaine pour fêter ça

Quelques jours seulement après sa sortie, le titre avait atteint les 3 millions d’unités écoulées. Techland partage aujourd’hui de nouveaux chiffres, qui représentent les ventes globales du jeu en un mois de commercialisation, et ce sont donc 5 millions de copies de Dying Light 2 qui ont trouvé preneur.

Dans le même temps, Techland nous informe que le premier Dying Light s’est quant à lui vendu à 20 millions d’exemplaires depuis sa sortie, ce qui est évidemment colossal.

Afin de remercier ses fans de ce plébiscite, Techland promet aussi que du nouveau contenu pour le deuxième épisode sera annoncé dès la semaine prochaine, probablement pour un patch.

Dying Light 2: Stay Human est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus.