De quoi faire ses premières armes

Avec Dying Light 2 Stay Human : Édition Reloaded, le monde ouvert de Techland s’offre une sorte de « version Game of The Year » regroupant le jeu de base et son DLC : Bloody Ties. Il faut admettre que le jeu a bien changé depuis sa sortie. Il a connu des améliorations notables sur le plan technique, visuel et en termes de fonctionnalités. Techland avait promis un long suivi bien avant le lancement du jeu, promesse tenue grâce à de multiples mises à jour, la dernière en date incluant l’ajout tant attendu d’armes à feu.

Selon le studio, cette mise à jour est l’une des plus importante, répondant à une forte demande de la communauté. Pour rappel, Dying Light 2 est un jeu dont le gameplay est presque exclusivement axé sur le combat rapproché. C’est pour cela que Techland précise bien que « les armes à feu sont une amélioration plutôt qu’un changement complet de genre, ouvrant de nouvelles possibilités sans altérer l’ADN du jeu ».

La mise à jour inclut également de nouvelles missions de survie de coopération, des quêtes et plusieurs améliorations visuelles. Si vous possédez déjà le jeu de base, celui-ci se mettra directement à jour pour que vous puissiez en profiter. Si vous êtes sur PC via Steam, il vous est déjà possible d’essayer le jeu gratuitement jusqu’au 26 février prochain.

Pour marquer le second anniversaire de Dying Light 2, des célébrations sont organisées dès à présent, et ce jusqu’au 14 mars prochain. Elles prendront la forme de Primes spéciales disponibles via l’Avant-Poste des Pélerins.