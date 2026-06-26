Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen dévoile de nouveaux détails sur son exploration et ses donjons
Lors du dernier Capcom Spotlight, Kento Kinoshita, réalisateur de Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen, a donné plus de détails sur l’extension majeur de l’action-rpg qui arrivera cet automne. L’occasion également d’observer de nouvelles séquences de gameplay et de voir ce qui nous attend dans ces nouvelles contrées glacées.
Un système d’expéditions basé sur la découverte de reliques
Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, l’extension Dark Arisen nous emmènera à Norgan, une région septentrionale abandonnée depuis de nombreuses années. Cette vaste zone glaciale servira de décor principal à une nouvelle quête centrée autour du mystérieux Dragon Déchu immortel. Il fera également intervenir un nouveau personnage mystérieux nommé Eir, qui poursuit cette créature sans relâche. Il sera enfin question de découvrir des secrets enfouis dans les terres gelées du nord.
Capcom indique proposer une aventure indépendante tout en restant étroitement liée à l’univers du jeu principal. Parmi les nouveautés majeures présentées par Kinoshita figure un système inédit d’exploration.
Au cours de leurs voyages à travers Norgan, les insurgés pourront découvrir des reliques oubliées qu’il pourront ensuite faire évaluer afin de débloquer de nouvelles armes. Les plus rares possèderont des compétences exclusives. En bref, Capcom va nous visiblement nous faire farmer les reliques à travers une nouvelle boucle de progression qui vise à encourager l’exploration et la prise de risque dans les zones les plus dangereuses de l’extension.
Dark Arisen introduira également 12 donjons inédits. Chaqun d’eux proposera des affrontements spécifiques, des récompenses rares, de nouveaux équipements, mais surtout des défis conçus pour les amateurs de challenge. Le DLC ajoutera également de nouveau éléments de cosmétique pour personaliser son insurgé et son pion principal.
Une importante mise à jour gratuite prévue en août
Avant même l’arrivée de Dark Arisen, Capcom déploiera une nouvelle mise à jour gratuite à la fin du mois d’août pour préparer le terrain avant l’arrivée du contenu. Celle-ci apportera plusieurs améliorations :
Améliorations techniques
- Optimisations des performances sur toutes les plateformes
- Amélioration de la fluidité générale
Sauvegardes
- Ajout de nouveaux emplacements de sauvegarde
Ajustements de gameplay
- Rééquilibrage du système de Peste draconique
- Nouvelles options de combat
- Divers ajustements de confort
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sortira le 9 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Si vous possédez déjà le jeu de base sur PlayStation 5, Xbox Series X|S ou PC, il vous sera possible d’acheter l’extension séparément sous forme de DLC.