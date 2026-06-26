Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen dévoile de nouveaux détails sur son exploration et ses donjons

Un système d’expéditions basé sur la découverte de reliques

Annoncé lors du dernier Nintendo Direct, l’extension Dark Arisen nous emmènera à Norgan, une région septentrionale abandonnée depuis de nombreuses années. Cette vaste zone glaciale servira de décor principal à une nouvelle quête centrée autour du mystérieux Dragon Déchu immortel. Il fera également intervenir un nouveau personnage mystérieux nommé Eir, qui poursuit cette créature sans relâche. Il sera enfin question de découvrir des secrets enfouis dans les terres gelées du nord.

Capcom indique proposer une aventure indépendante tout en restant étroitement liée à l’univers du jeu principal. Parmi les nouveautés majeures présentées par Kinoshita figure un système inédit d’exploration.

Au cours de leurs voyages à travers Norgan, les insurgés pourront découvrir des reliques oubliées qu’il pourront ensuite faire évaluer afin de débloquer de nouvelles armes. Les plus rares possèderont des compétences exclusives. En bref, Capcom va nous visiblement nous faire farmer les reliques à travers une nouvelle boucle de progression qui vise à encourager l’exploration et la prise de risque dans les zones les plus dangereuses de l’extension.

Dark Arisen introduira également 12 donjons inédits. Chaqun d’eux proposera des affrontements spécifiques, des récompenses rares, de nouveaux équipements, mais surtout des défis conçus pour les amateurs de challenge. Le DLC ajoutera également de nouveau éléments de cosmétique pour personaliser son insurgé et son pion principal.

Une importante mise à jour gratuite prévue en août

Avant même l’arrivée de Dark Arisen, Capcom déploiera une nouvelle mise à jour gratuite à la fin du mois d’août pour préparer le terrain avant l’arrivée du contenu. Celle-ci apportera plusieurs améliorations :

Améliorations techniques

Optimisations des performances sur toutes les plateformes

Amélioration de la fluidité générale

Sauvegardes

Ajout de nouveaux emplacements de sauvegarde

Ajustements de gameplay

Rééquilibrage du système de Peste draconique

Nouvelles options de combat

Divers ajustements de confort

Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen sortira le 9 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Si vous possédez déjà le jeu de base sur PlayStation 5, Xbox Series X|S ou PC, il vous sera possible d’acheter l’extension séparément sous forme de DLC.