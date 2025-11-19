Dragon’s Dogma 2 dépasse maintenant les 4 millions de jeux vendus

Et toujours pas d’extension en vue

Capcom est aujourd’hui fier d’annoncer que Dragon’s Dogma 2 s’est vendu à plus de 100 000 exemplaires depuis le 30 septembre dernier, date de fin du dernier trimestre comptabilisé. Ces ventes supplémentaires lui permettent donc d’atteindre les 4 millions de jeux vendus à travers le monde depuis son lancement.

Pour une licence telle que Dragon’s Dogma, difficile de ne pas y voir ici une sacrée réussite, qui donne de l’espoir pour la suite de la licence, même si Hideaki Itsuno s’en est allé vers de nouvelles aventures de son côté. On notera d’ailleurs que Capcom n’a toujours sorti de DLC ou d’extension pour le jeu, à la Dark Arisen. On imagine que cela ne devrait plus tarder, de quoi relancer encore un peu plus les ventes pour aller taper la barre des 5 millions, si ce n’est plus au fil des années.

Dragon’s Dogma 2 est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series.