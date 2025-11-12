Dragon Quest VII Reimagined dévoile nouveau trailer pour le State of Play Japan

Laissez nous « Kiefer »

Square Enix continue de faire monter la pression autour de Dragon Quest VII Reimagined en publiant un nouveau trailer dédié au jeu à l’occasion du State of Play Japan. Cela nous offre un aperçu supplémentaire du travail de modernisation entrepris par l’éditeur pour remettre en lumière cet épisode culte, initialement sorti sur PlayStation puis revisité sur Nintendo 3DS.

Même si la vidéo ne dévoile pas encore l’ensemble des nouveautés, elle permet d’entrevoir quelques extraits de gameplay et des séquences narratives remises au goût du jour. On y retrouve les personnages emblématiques du titre, un univers toujours aussi marqué par la patte d’Akira Toriyama et cette atmosphère typique qui fait tout le charme de la franchise.

Nous avons aussi un petit focus sur le personnage de Kiefer, le meilleur ami du héros. Le producteur Takeshi Ichikawa a d’ailleurs récemment confirmé aura droit à une toute nouvelle conclusion, en plus des autres changements. Avec le succès critique de Dragon Quest I & II HD-2D Remake, Square Enix peut compter sur la franchise chaque année, même si un certain Dragon Quest XII se fait attendre.

Dragon Quest VII Reimagined sortira le 5 février 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, ainsi que sur PC (via Steam et Microsoft Store).