Dragon Quest VII Reimagined aura droit à une toute nouvelle conclusion, en plus des autres changements

Faites les bons choix pour obtenir une nouvelle fin

L’éditeur avait déjà précisé que des épisodes narratifs inédits seraient présents dans Dragon Quest VII Reimagined, dont un qui va se concentrer sur l’enfance du héros et de Maribel. Square Enix ira finalement encore plus loin, puisque Takeshi Ichikawa précise que vous aurez même droit à une toute nouvelle conclusion, qui dépendra de certains des choix effectués au cours de l’aventure :

« Reimagined suit la trame narrative de l’histoire originale, mais en fonction de certains choix du joueur, vous pourrez découvrir une conclusion inédite. Ainsi, même les joueurs ayant déjà joué aux versions précédentes de Dragon Quest VII pourront profiter d’une expérience narrative nouvelle avec Reimagined. »

De quoi intriguer les fans de la première heure, qui se demanderont quel type de fin a ici été ajoutée. Le producteur ne veut pas en dire davantage pour le moment, nous laissant ainsi patienter jusqu’au 5 février 2026, date de sortie de Dragon Quest VII Reimagined sur PC, PS5, Xbox Series et les deux Nintendo Switch.